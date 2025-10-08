Miguel Ponce: “Todos los mercados del mundo están sacudidos por dos noticias económicas muy fuertes”

El especialista en comercio exterior, Miguel Ponce, conversó con Canal E y advirtió sobre la creciente inestabilidad de los mercados internacionales en un contexto de debilidad del dólar y auge de activos de refugio como el oro y el Bitcoin.

“Mientras nosotros estamos preocupados por qué hace Caputo en Washington, qué noticias vienen desde allá, si van a venir noticias desde allá, obviamente todas las bolsas, todos los mercados del mundo están sacudidos por dos noticias económicas muy fuertes”, contextualizó Miguel Ponce.

Valor récord del oro en el mercado

Asimismo, explicó que uno de los factores clave es el salto del oro: “Lo que están reflejando todas las pantallas es que el oro ya está superando los 4.050 dólares la onza, y esto tiene que ver con una publicación que ha hecho un tipo muy reconocido allá, que dijo explícitamente que el oro hoy es un refugio más seguro que el dólar estadounidense y un excelente diversificador de carteras, recomendando que más del 15% de las carteras se refugien en ese metal”.

Según Ponce, el especialista mencionado “compara la crisis del oro con la última ocurrida allá por 1970”, y atribuye “la debilidad del dólar como origen central, la incertidumbre política que ha generado Trump y el endeudamiento creciente, no solo de Estados Unidos, sino del resto de las economías desarrolladas”.

Cuáles son los factores que le quitan relevancia al dólar

Sobre la misma línea, añadió que, “esto se ve alimentado por tensiones geopolíticas y la pérdida de confianza en las monedas nacionales”.

El especialista en comercio exterior explicó que el multimillonario estadounidense también alertó sobre otro foco de riesgo: “El tipo está abriendo un paraguas de algo que genera un terremoto, que es que habla de una burbuja en el mercado de inteligencia artificial, pero reconoce que esto deja algunas oportunidades como para no generar tanto pánico”.

Sobre si esa burbuja es comparable con la crisis de las punto com, comentó: “Se suma esto a lo de JP Morgan, que uno de sus capos allí, salió a decir que el JP Morgan está invirtiendo dos mil millones de dólares al año en inteligencia artificial y pronostica una revolución laboral, es decir, textualmente dicen nuestros hijos van a vivir cien años y van a trabajar tres días y medio a la semana”.