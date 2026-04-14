Modelo productivo: “Argentina está en una transformación de la industria hacia los servicios”

En la antesala de la publicación del dato de inflación del INDEC, el periodista de Editorial Perfil, Ariel Maciel, habló con Canal E y analizó el escenario inflacionario, el rumbo del denominado “Plan Caputo” y las transformaciones estructurales que atraviesa la economía argentina.

Ariel Maciel señaló que el dato inflacionario se ubicaría por encima del 3%: “El índice va a estar por encima del 3% según la información, por lo menos, que maneja el Ministerio”. Además, atribuyó este comportamiento a una combinación de factores externos e internos: “Algunas vinculadas con el factor externo, específicamente por la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, y otras vinculadas justamente con otras partes que tienen que ver con de algún modo la formación de los precios y el plan Caputo”.

Las variables que tiene la inflación

En ese contexto, explicó que el proceso inflacionario no responde a una única causa, y remarcó cómo el discurso oficial fue adaptándose: “Esta idea de que siempre y en todo momento es una cuestión monetaria el tema inflacionario”.

Uno de los ejes centrales fue la estrategia económica del ministro Luis Caputo. En este contexto, Maciel describió: “El de subir, digamos, llegar mucho más fuerte con el estancamiento de la actividad para poder lograr el objetivo número uno de este Gobierno, que era la estabilización macro en términos inflacionarios”.

La idea de una inflación del 0% cada vez se ve más lejana

El objetivo oficial, según explicó, era alcanzar niveles muy bajos de inflación en el corto plazo: “Un IPC que empiece con el 0% adelante en el porcentaje, según pensaba Javier Milei para julio-agosto, algo que parece realmente muy pero muy difícil”.

En paralelo, el entrevistado advirtió sobre un cambio estructural en el modelo productivo: “La Argentina está en una transformación de la industria hacia los servicios”. Sobre la misma línea, detalló cómo ese proceso ya se refleja en el comportamiento de las empresas: “Hay muchas empresas que producen, que ahora ya están brindando servicios, por ejemplo, dijo, hay algunas que alquilan las máquinas que producen”.

También abordó la dinámica del consumo y el nuevo perfil del consumidor. En ese sentido, fue contundente sobre el mensaje implícito del Gobierno: “Si no le vendes a nadie lo que producís, no tenés por qué producirlo en la Argentina”.