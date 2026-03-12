Monotributistas y alquileres: por qué muchos contribuyentes evalúan salir del régimen

La reciente reforma impositiva que elimina el pago del impuesto a las ganancias para los ingresos provenientes de alquileres destinados a vivienda generó un fuerte movimiento entre los contribuyentes inscriptos en el monotributo.

Según explicó la tributarista Fernanda Laiún a Canal E, muchos propietarios ya no tienen necesidad de mantenerse dentro del régimen simplificado.

“Hay muchos monotributistas que estaban inscriptos porque tenían propiedades en alquiler, pero ahora esos ingresos quedan exentos de ganancias si se destinan a vivienda”, explicó Laiún. En este contexto, muchos contribuyentes analizan darse de baja del régimen, ya que desaparece la obligación de facturar esos ingresos para justificar movimientos bancarios.

“Si vos tenés únicamente alquileres de viviendas, ya no tenés que pagar más impuestos por eso: no paga ganancias y tampoco paga IVA”, afirmó la especialista. Sin embargo, aclaró que la situación no es completamente simple, ya que existen tributos provinciales que siguen vigentes.

Ingresos Brutos: el impuesto que sigue generando conflicto

Aunque la normativa nacional introdujo un alivio fiscal, las provincias mantienen el cobro del impuesto sobre los Ingresos Brutos, lo que continúa generando cargas administrativas y costos adicionales para los propietarios.

“Lo que no soluciona esta norma es que los alquileres sigan pagando ingresos brutos”, advirtió Laiún. Según explicó, las reglas varían según la jurisdicción: en algunos casos hay exenciones para una o dos propiedades, mientras que a partir de cierta cantidad de inmuebles el tributo vuelve a aplicarse.

La tributarista remarcó que, hasta ahora, muchos propietarios resolvían esta situación permaneciendo dentro del monotributo. “Vos te anotabas en el monotributo, facturabas y dentro de la cuota ya venía incluido el pago de ingresos brutos”, explicó.

Pero al salir del régimen simplificado, los contribuyentes deben inscribirse directamente en las agencias provinciales y cumplir con declaraciones juradas periódicas. “Si te das de baja del monotributo, tenés que ir a ingresos brutos, inscribirte y empezar a hacer declaraciones juradas”, señaló.

Un sistema tributario complejo

Más allá de esta situación puntual, Laiún remarcó que el problema central sigue siendo la complejidad del sistema impositivo argentino, especialmente a nivel provincial.

“Es un sistema complejo. Las provincias están un paso atrás y tienen sistemas de determinación y pago que son costosos de cumplir”, explicó. Según sostuvo, incluso contribuyentes de muy pequeña escala deben enfrentar trámites y obligaciones que resultan desproporcionados respecto de sus ingresos.

La especialista también advirtió que esta complejidad termina generando deudas imprevistas. “La persona por ahí no presenta la declaración porque no sabe o no puede, y cuatro años después le determinan una deuda que no puede pagar”, afirmó.

Informalidad y presión fiscal

Finalmente, Laiún vinculó el problema con el alto nivel de informalidad de la economía argentina. A su entender, la presión tributaria y la falta de controles eficaces generan un círculo difícil de romper. “Si hubiera una actividad seria atacando la evasión, los que pagamos podríamos pagar muchos menos impuestos y de forma más simple”, sostuvo.

En ese sentido, advirtió que la economía informal en Argentina supera ampliamente los niveles habituales de otros países. “Se estima que tenemos más del 40% de economía informal, muy por encima de los promedios normales”, concluyó.