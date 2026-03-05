Monotributo: miles de contribuyentes reciben recategorizaciones de oficio y crece la incertidumbre

En diálogo con Canal E, Elisabet Piacentini, tributarista, analizó el impacto del nuevo control fiscal sobre monotributistas y explicó por qué miles de contribuyentes recibieron intimaciones para ser recategorizados de oficio.

La reciente ola de intimaciones enviadas a monotributistas encendió las alarmas entre pequeños contribuyentes de todo el país. Según explicó Piacentini, por primera vez se registró un proceso masivo de recategorización automática basado en información proveniente de plataformas de pago y billeteras digitales.

La especialista señaló que el fenómeno generó sorpresa e incertidumbre porque nunca antes se habían enviado notificaciones de este tipo a una escala tan amplia dentro del régimen simplificado “Por primera vez los monotributistas recibieron miles, miles de intimaciones diciendo que los van a recategorizar de oficio en una categoría más alta”, afirmó.

De acuerdo con Piacentini, las comunicaciones del fisco indican que los cambios se fundamentan en el volumen de operaciones detectadas en sistemas de pago digitales, lo que llevó a muchos contribuyentes a preguntarse de dónde surge exactamente la información utilizada.

“Se genera una gran inquietud para saber de dónde ARCA saca esta información y por qué a tantos miles de contribuyentes en el mismo momento”, explicó.

El cruce de datos con billeteras virtuales

Uno de los puntos centrales del debate está vinculado a la forma en que el organismo fiscal obtiene y procesa los datos sobre los movimientos de los monotributistas. Según Piacentini, existe cierta confusión entre los distintos regímenes de información que utilizan bancos y plataformas digitales.

Mientras que algunos reportes solo se activan cuando se superan determinados montos mensuales, otros sistemas informan permanentemente los cobros realizados a través de tarjetas o códigos QR.

“Las plataformas de pago le tienen que informar al fisco todo el tiempo cuánto cobran los contribuyentes a través de QR y tarjetas de crédito”, detalló.

Sin embargo, la especialista advirtió que el problema podría estar en la forma en que esos datos fueron procesados por el organismo recaudador, ya que en ciertos casos se habrían duplicado registros de operaciones. “Esta es la información que ARCA tiene, pero en algunos casos la duplica y no la ha procesado muy bien”, sostuvo.

Cómo reclamar ante una recategorización automática

Frente a esta situación, Piacentini explicó que los contribuyentes que recibieron la notificación cuentan con un plazo para presentar su descargo y evitar que la recategorización quede firme.

El sistema prevé un período específico para que los monotributistas puedan defender su situación fiscal mediante herramientas digitales. “La carta te avisa que tenés 15 días hábiles para defenderte a través de presentaciones digitales”, explicó.

En caso de no realizar el reclamo dentro de ese plazo, la nueva categoría asignada por el organismo puede quedar confirmada automáticamente, incluso cuando implica saltos significativos dentro del régimen. “Si no te defendés, se toma como válida la categoría que te mandan ellos, que a veces son cuatro, cinco o seis categorías más altas”, advirtió.

Actualmente, el organismo habilitó una opción más simple dentro del sistema de monotributo para manifestar disconformidad y solicitar la revisión de los datos.

La tributarista estimó que cerca del 10% de los monotributistas del país podría haber recibido este tipo de intimaciones, especialmente aquellos que cobran sus ventas mediante QR o tarjetas.

“El monotributo no solo es un impuesto, es un sistema de inclusión social”, concluyó, al remarcar la importancia de este régimen para millones de trabajadores independientes.

