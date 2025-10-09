Natalia Motyl: “El acuerdo con EE.UU. elimina dos riesgos clave para Argentina”

En diálogo con Canal E, la economista Natalia Motyl evaluó la reacción del mercado local tras el anuncio del acuerdo entre el ministro de Economía, Luis Caputo, y el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent. El entendimiento, que será oficializado por Donald Trump y Javier Milei, generó optimismo en los activos argentinos.

“Estamos observando una buena reacción porque se eliminan dos riesgos: la falta de dólares y la incertidumbre sobre el pago de la deuda del próximo año”, explicó Motyl.

La economista detalló que el acuerdo garantizaría los fondos necesarios para los vencimientos de enero y junio de 2026, por unos 10.000 millones de dólares, lo que “reduce la probabilidad de default, mejora la cotización de los bonos y da mayor estabilidad al mercado cambiario”.

Un alivio parcial para la economía

Pese a la mejora inicial, Motyl advirtió que este salvataje no resuelve los problemas de fondo. “Estos dólares sirven para pagar la deuda del próximo año, pero no alcanzan para estabilizar la economía argentina”, sostuvo.

“El FMI ya nos prestó un monto similar y eso no bastó para disipar los miedos. Además, estamos en año electoral, y un revés político podría volver a generar tensiones”, agregó.

Según la economista, aunque el ingreso de fondos del Tesoro norteamericano refuerza las reservas, la inestabilidad podría continuar si no hay señales políticas claras que sostengan la confianza del mercado.

Dolarización y tipo de cambio

Consultada sobre la posibilidad de una dolarización o un nuevo régimen cambiario, Motyl fue contundente: “Hoy esos 20.000 millones de dólares no son suficientes para dolarizar. Harían falta al menos 20.000 millones más”.

Aun así, consideró que el contexto es propicio para una reforma gradual: “Sería un buen momento para avanzar hacia un tipo de cambio flexible que evite la pérdida de reservas y devuelva credibilidad al programa económico”.

Motyl destacó que una política cambiaria más previsible podría “alinear expectativas” y reducir la volatilidad observada en los últimos meses.

Inflación controlada, pero con riesgos

La economista también se refirió a la evolución de los precios y las proyecciones de corto plazo. “Espero una inflación cercana al 2,3% mensual. Hay una menor presión cambiaria, pero también una caída en la actividad que limita la demanda”, indicó.

“Aunque la inflación sigue en niveles bajos, podría acelerarse en los próximos meses por la incertidumbre electoral y la volatilidad del dólar”, advirtió.

Motyl sostuvo que la combinación de estabilidad cambiaria y desaceleración económica genera un “efecto transitorio” que podría revertirse si no se consolida la confianza.