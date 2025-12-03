Natalia Motyl: “Mantener un tipo de cambio atrasado genera dificultades para comprar divisas”

La economista, Natalia Motyl, dialogó con Canal E e hizo hincapié en el escenario macroeconómico argentino y advirtió que, pese a cierta desaceleración inflacionaria, el país enfrenta serias inconsistencias estructurales.

Natalia Motyl explicó que esos problemas nacen del frente cambiario, monetario y fiscal. Según dijo, el país sostiene “un tipo de cambio atrasado”, tasas reales muy altas que “terminan reprimiendo sectores claves” y “una presión fiscal de las más altas de la región latinoamericana”.

A quiénes afecta el atraso cambiario

Sobre la cuestión cambiaria, aseguró que el atraso del dólar afecta tanto a exportadores tradicionales como a sectores industrializados: “Tenés dos factores principales que están afectando, la competitividad externa y una demanda de divisas que está reprimida”.

Motyl explicó que mantener el tipo de cambio apreciado genera problemas de acumulación de reservas: “Mantener un tipo de cambio atrasado también genera que vos tengas dificultades para comprar divisas y puedas acumular la proporción necesaria para el Banco Central”.

Asimismo, señaló que el Gobierno eligió un camino político antes que macroeconómico: “Ha escogido el primer camino que no ha funcionado, desafortunadamente”. Y alertó que los organismos internacionales prevén una corrección brusca del tipo de cambio: “Después el salto es muy brusco y eso impacta negativamente sobre la actividad económica”.

El atraso cambiario y su impacto sobre los sectores productivos

En tono académico, la entrevistada admitió que el enfoque elegido por el Gobierno sería rechazado: “Matás un montón de sectores productivos que exportaban productos argentinos para el resto del mundo”. Sobre la misma línea, añadió: “Los estás matando desafortunadamente por tener un tipo de cambio atrasado, tasas reales de interés muy altas y además una apertura comercial”.

Sobre las perspectivas para 2025, afirmó: “Se estima que va a haber un crecimiento económico de entre el 2 y el 3%, pero liderado únicamente por sectores tradicionales como la energía, la minería y el sector del agro”.