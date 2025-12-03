Perfil
Últimas noticias
En vivo
CANAL E
Esquema cambiario

Natalia Motyl: “Mantener un tipo de cambio atrasado genera dificultades para comprar divisas”

En relación a las consecuencias de mantener un tipo de cambio atrasado, la economista dijo que, “matás un montón de sectores productivos que exportaban productos argentinos para el resto del mundo”.

Dólar
Natalia Motyl: “Mantener un tipo de cambio atrasado genera dificultades para comprar divisas y acumular para el Banco Central” | Cedoc Perfil

La economista, Natalia Motyl, dialogó con Canal E e hizo hincapié en el escenario macroeconómico argentino y advirtió que, pese a cierta desaceleración inflacionaria, el país enfrenta serias inconsistencias estructurales.

Natalia Motyl explicó que esos problemas nacen del frente cambiario, monetario y fiscal. Según dijo, el país sostiene “un tipo de cambio atrasado”, tasas reales muy altas que “terminan reprimiendo sectores claves” y “una presión fiscal de las más altas de la región latinoamericana”.

A quiénes afecta el atraso cambiario

Sobre la cuestión cambiaria, aseguró que el atraso del dólar afecta tanto a exportadores tradicionales como a sectores industrializados: “Tenés dos factores principales que están afectando, la competitividad externa y una demanda de divisas que está reprimida”.

Motyl explicó que mantener el tipo de cambio apreciado genera problemas de acumulación de reservas: “Mantener un tipo de cambio atrasado también genera que vos tengas dificultades para comprar divisas y puedas acumular la proporción necesaria para el Banco Central”.

Asimismo, señaló que el Gobierno eligió un camino político antes que macroeconómico: “Ha escogido el primer camino que no ha funcionado, desafortunadamente”. Y alertó que los organismos internacionales prevén una corrección brusca del tipo de cambio: “Después el salto es muy brusco y eso impacta negativamente sobre la actividad económica”.

El atraso cambiario y su impacto sobre los sectores productivos

En tono académico, la entrevistada admitió que el enfoque elegido por el Gobierno sería rechazado: “Matás un montón de sectores productivos que exportaban productos argentinos para el resto del mundo”. Sobre la misma línea, añadió: “Los estás matando desafortunadamente por tener un tipo de cambio atrasado, tasas reales de interés muy altas y además una apertura comercial”.

Sobre las perspectivas para 2025, afirmó: “Se estima que va a haber un crecimiento económico de entre el 2 y el 3%, pero liderado únicamente por sectores tradicionales como la energía, la minería y el sector del agro”.

También te puede interesar
En esta Nota