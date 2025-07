Natalia Motyl: “Una vez que el dólar pasa los $1.300, entramos en terreno peligroso”

En diálogo con Canal E, la economista Natalia Motyl advirtió que el tipo de cambio en Argentina "entró en un terreno peligroso" y que el actual programa económico "ya no es creíble" para los mercados.

Presiones cambiarias y señales de alerta

La reciente escalada del dólar blue y su posterior baja no fue producto de la compra directa de divisas por parte del Gobierno, sino de intervenciones indirectas que incluyeron venta de futuros y colocación de deuda. Sin embargo, para la entrevistada, la situación de fondo sigue siendo frágil. “Sabíamos que el segundo semestre iba a ser más complicado en términos cambiarios”, explicó la economista.

La estacionalidad del agro, sumada a factores externos y ruido político interno, está afectando la demanda de pesos. “El mercado cambiario argentino es particular: siempre termina testeando el programa monetario del Gobierno”, sostuvo. El problema, asegura Motyl, es que los errores de gestión agravaron la desconfianza. “Cancelaron más de 15 billones en LEPI y solo 5 fueron a LECAPS; el resto presionó el dólar”, apuntó.

Uno de los elementos más determinantes fue un audio filtrado del ministro Luis Caputo donde reconocía complicaciones en el segundo semestre. “Los mercados interpretaron eso como un mensaje de que va a haber una devaluación post elecciones”, afirmó. Sumado a una balanza comercial negativa, la tendencia apunta a una corrección cambiaria inevitable.

“Una vez que el tipo de cambio supera los $1.300, entramos en un terreno peligroso”, remarcó. Ese valor, según Motyl, es un tipo de cambio de equilibrio en base a reservas y pesos circulantes. Por encima de ese nivel, ya no es solo una cuestión técnica, sino una crisis de confianza. “Cuando el dólar sube así, te está marcando que el programa económico ya no es creíble”, sentenció.

Un dólar alto, sin inversiones y con dudas sobre apertura comercial

Consultada sobre las declaraciones del presidente Javier Milei —quien aspiraba a un dólar a $900— Motyl fue tajante: “La única forma de que el dólar esté por debajo de $1.000 es con una gran entrada de dólares, y eso hoy no está sucediendo”. Para eso, sería necesario un flujo sostenido de inversiones extranjeras, algo que aún no ocurre. “Ya vamos por el segundo año de gobierno y no hay inversiones. Esa es una realidad”, sostuvo.

La economista también criticó las contradicciones dentro del equipo económico, que confunden al mercado y deterioran la credibilidad. “Por un lado te dicen que el dólar debería estar bajo, y por el otro te advierten que el segundo semestre será difícil. Esa comunicación errática genera nerviosismo”, subrayó. Según su análisis, la historia argentina sugiere que esta situación suele terminar en devaluaciones o cambios abruptos del esquema cambiario.

En cuanto a un posible acuerdo comercial con Estados Unidos que permitiría exportar sin aranceles ciertos productos argentinos, Motyl alertó sobre sus posibles efectos. “Argentina y Estados Unidos no son economías complementarias. Muchos productos importados serán sustitutos de los nacionales”, advirtió. Si bien apoya la apertura comercial, aclaró que “primero hay que resolver los problemas estructurales: presión fiscal, regulaciones y un mercado laboral rígido”.

De no hacerlo, advierte, el país podría enfrentar una tormenta económica aún mayor. “Si no resolvés la macro, vas a tener escasez de dólares, caída de actividad y aumento del desempleo”, concluyó.