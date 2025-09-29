Nau Bernues: “Al mercado no le gusta nuevas normativas cada dos días”

En diálogo con Canal E, el economista Nau Bernues explicó cómo las modificaciones constantes en las regulaciones cambiarias están generando ruido en el mercado financiero.

Cambios constantes y desconfianza del mercado

El economista fue claro al señalar que la reciente percepción negativa del mercado no se debe tanto a las medidas específicas tomadas por el Gobierno, sino al modo en que se implementan. “Lo que no le gusta al mercado es esto: nuevas normativas cada dos o tres días”, afirmó, en referencia a la vuelta de restricciones sobre el uso de dólares oficiales en operaciones bursátiles.

Según Bernues, el cepo sigue afectando a empresas, pero no a individuos, aunque “la restricción cruzada” complica la operatoria con títulos. “El cepo para empresas sigue como estaba, y para individuos no hay límites para comprar, pero si comprás dólar oficial, no podés usarlo para comprar bonos en el mercado”, explicó. Esa incertidumbre, sostuvo, es un factor clave detrás del aumento del riesgo país.

Desde su visión, no todo es negativo: “Para los bonos de corto plazo, esta medida puede ser positiva”, ya que permitiría al Gobierno acumular divisas y mejorar su capacidad de pago. La suba del riesgo país, entonces, obedece más a la desconfianza que a los fundamentos económicos.

El Tesoro, el dólar agro y la estrategia electoral

Respecto a la liquidación de los 7.000 millones de dólares provenientes del sector agroexportador, Bernues sostuvo que su impacto dependerá de cuánto logre comprar el Tesoro y cómo evolucione la oferta en las próximas semanas. “Vamos a tener que ver por un lado la foto de cuántos dólares pudo comprar el Tesoro, y por otro, la película del flujo que viene”, advirtió.

El objetivo, a su juicio, es claro: fortalecer las reservas para enfrentar una eventual demanda electoral de dólares. “Estamos en Argentina, y los individuos se cubren en dólares antes de las elecciones”, indicó. En este contexto, el Tesoro aspira a tener margen para ofrecer esos dólares al mercado y evitar sobresaltos.

Además, opinó que la medida de eliminación transitoria de retenciones ayudó a inyectar divisas, pero aclaró: “No hay forma de que el mercado absorba 7.000 millones; los va a absorber el Tesoro”. Esa estrategia permitiría cubrir una demanda preelectoral que históricamente ronda los 2.000 a 3.000 millones de dólares mensuales.

Redefinición monetaria e inflación contenida

Sobre el rol del Banco Central y el cambio en la política de tasas tras el fin de las Lefi, Bernues fue tajante: “Desde el fin de las Lefi parecía una criptomoneda con la volatilidad”, y celebró que ahora haya una tasa de referencia del 25%, por debajo de la previa y más acorde al contexto actual. “El Banco Central está brindando una referencia al mercado”, destacó.

En cuanto a la inflación, consideró positiva la posibilidad de contenerla por debajo del 2%. “No hay economía que aguante una tasa real positiva histórica”, subrayó, en referencia a los niveles previos. Un control inflacionario ayudaría a que el nuevo esquema monetario gane estabilidad.

Por último, al ser consultado sobre las bandas cambiarias, reafirmó su confianza en la continuidad de la política: “El equipo económico sigue reafirmando que las bandas cambiarias se van a mantener hasta las elecciones”, y sostuvo que con una inflación controlada, el esquema podría sostenerse en el tiempo.