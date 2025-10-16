Néstor Roulet: “Gracias a que se bajó costos y a que pudo descubrir nuevas técnicas, el productor está subsistiendo”

El ex subsecretario de Agricultura, Néstor Roulet, en diálogo con Canal E, hizo hincapié en la situación del campo argentino en un contexto de volatilidad cambiaria, incertidumbre política y brechas estructurales.

Néstor Roulet recordó las declaraciones del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quien afirmó en su momento que, “el campo está estancado”: “El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, dijo en su momento que nosotros estábamos estancados, que, indudablemente, Brasil nos pasó por arriba. Primero hay que decir que Brasil, en gran parte, está produciendo mucho más porque aumentó la superficie”.

Los productores siguen invirtiendo a pesar de los vaivenes en los precios

“Si vos recibís un 30 o un 35% menos del valor de las hojas, eso que iba generalmente a tecnología, innovación, a fertilizantes, la Argentina no lo puede hacer. Pero, a pesar de todo eso, nosotros seguimos trabajando en tecnología y en innovación para ver, por ejemplo, cómo bajar los costos”, señaló.

Roulet defendió la competitividad del agro argentino: “El productor argentino tiene una innovación y una tecnología increíble. Gracias a que se bajó costos, gracias a que pudo descubrir nuevas técnicas, está subsistiendo”.

El auge de los cultivos de servicios

“Por ejemplo, los cultivos de servicio, que hace cinco o seis años no se utilizaban, a partir de ahora se empezaron a utilizar para conservar más la humedad, tener más materia orgánica y ayudar la estructura del suelo”, explicó.

Sobre la misma línea, el entrevistado agregó: “En Argentina, gracias a que el productor absorbió esa innovación y tecnología, esa capacidad, yo siempre digo, como dice Darwin, en la Argentina no triunfa lo más fuerte, sino los que mejor se adaptan. Y el productor argentino se adapta muy bien”.

Por otro lado, analizó los márgenes actuales de los principales cultivos y señaló que, “cuando vos sacás los márgenes hoy de la soja, han cambiado algo, porque tenía un precio para mayo de 2026 de 280 dólares la tonelada y ahora estamos hablando de 320”.