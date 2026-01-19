Nicolás Borra: “Hasta que no haya generación de dólares genuina, el mercado no va a reaccionar”

La jornada financiera mostró un comportamiento calmo pero frágil. Según explicó el analista de mercados, Nicolás Borra, “estamos teniendo un día bastante tranquilo con los activos argentinos”, con acciones que pasaron de negativas a levemente positivas y bonos en dólares “apenas un poco negativos en todas sus curvas”. La falta de cotizaciones externas derivó en “un mercado con poco volumen”, aunque el trasfondo internacional empieza a generar señales de alerta.

El analista puso el foco en la política exterior de Estados Unidos y su impacto global: “Estamos teniendo una antesala de lo que nos podemos esperar mañana, con algunos dichos del presidente de Estados Unidos, complicando la situación geopolítica”. En ese contexto, mencionó amenazas de nuevos aranceles y tensiones con la Reserva Federal, lo que despierta temores de mayor intervención en los mercados.

Metales preciosos, tensiones globales y activos defensivos

La reacción de los inversores no se hizo esperar. Borra destacó que “los metales preciosos de refugio están subiendo fuerte”, con un oro cerca de máximos históricos y una plata con rendimientos aún más pronunciados. A esto se suma el uranio y los ETF ligados a defensa y aeroespacial, impulsados por conflictos en Medio Oriente.

El especialista fue contundente: “Estamos viendo varias tensiones en muchos frentes que no sabemos dónde pueden terminar”, y advirtió sobre el riesgo de que “uno cruce la línea y desate un conflicto del que no puede haber vuelta atrás”. En ese marco, el apetito por riesgo global se reduce y golpea a los activos emergentes, incluidos los argentinos.

Tasas en alza, inflación persistente y acciones sin reacción

En el plano local, Borra explicó el repunte de la caución bursátil al 3% por “la caída de la demanda estacional de pesos y las restricciones que aún siguen en los bancos”. Según detalló, “se creó un vacío de mercado”, donde las entidades financieras aprovechan desajustes para arbitrar tasas.

El dilema del Gobierno es claro: “Decidir si seguir con el apretón para bajar la inflación o empezar a aflojar y priorizar la acumulación de reservas”. Para el mercado, esto se traduce en tasas más altas, inflación resistente y un dólar con margen para subir.

Respecto a las acciones, Borra fue categórico: “El volumen desde que empezó el año es bastante más bajo” y el interés se desplazó hacia activos de refugio. Los bancos, además, “llegaron a una evaluación de techo”, algo que se refleja en un riesgo país estancado: “Estamos lateralizando en los 500 puntos sin poder romperlos”.

Sobre energía, advirtió que aunque la producción crece, “hasta que eso no se transforme en una generación de dólares genuina, el mercado no va a reaccionar”. Incluso en YPF, el horizonte es de mediano plazo: “Hablamos de mínimo tres años vista para ver balances interesantes”.