Nicolás Borra: “Si el discurso del presupuesto es inteligente, puede ser el driver que el mercado espera”

En diálogo con Canal E, Nicolás Borra, economista de SJB InView, sostuvo que el mensaje presidencial sobre el presupuesto puede funcionar como señal clave para calmar al mercado, siempre que contenga medidas concretas y sensibilidad política.

El dólar en tensión y un mercado que exige respuestas

La semana comenzó con los mercados financieros bajo presión y el contado con liquidación (CCL) alcanzando los $1.480, lo que disparó alertas entre inversores y analistas. “Abrimos con una rueda bastante fea”, señaló Borra y agregó que “la curva en pesos del ECAP está por encima del techo, entonces el mercado desconfía de que se pueda mantener”.

En este contexto, el mercado espera con cautela el discurso presidencial sobre el presupuesto. “Si no da indicios relevantes de algún cambio de sendero, como partidas sociales que respondan a los reclamos, vamos a ver un mercado muy agresivo contra el Gobierno”, advirtió.

El analista también explicó el fenómeno detrás de la reciente suba de los dólares financieros: “El MEP empezó a superar los \$1.480 y ahora está mermando, acercándose por debajo de los $1.470”, pero advirtió que si no hay arbitraje, “puede haber muchos actores del sector privado buscando una huida” ante la falta de acceso al mercado oficial.

“La libertad fue más un relato que una realidad”

La reacción del mercado, según Borra, no solo responde a variables económicas sino también a decisiones políticas que generan incertidumbre. En particular, criticó las recientes restricciones a las ALyCs (sociedades de bolsa), que impiden ciertas cauciones para pasarse a dólares. “Se está acabando lo que es la famosa libertad, que siempre fue el relato”, sentenció.

Frente a este panorama, el mercado espera señales políticas claras. Borra apuntó que “el gasto del Garrahan era minúsculo y podía resolverse con una partida extraordinaria”, pero el Gobierno optó por vetos, mostrando una falta de sensibilidad social. Para él, “el mercado le va a pedir eso en el presupuesto: que tenga alguna consideración social”.

También fue contundente sobre la necesidad de construir consensos más amplios: “El Gobierno empezó a reunirse con gobernadores afines, pero el mercado le está pidiendo que se reúna con los que no son afines”. De lo contrario, advirtió, “se empieza a consolidar una tercera fuerza”, lo cual, incluso sin chances electorales inmediatas, representa una señal de debilidad política.

El driver que podría cambiar el rumbo

En la recta final hacia las elecciones, Borra considera que el Gobierno aún tiene herramientas para recomponer la confianza. “Yo creo que el driver puede estar en el discurso del presupuesto si es hecho inteligentemente”, aseguró. La clave, para él, está en usar partidas presupuestarias como herramienta política: “Si con esa ley te comprás algunos gobernadores que hoy están del otro lado, ganás tiempo hasta 2026”.

Sin embargo, fue realista respecto al contexto inversor. “Argentina es cíclica y el MERVAL está en una tendencia bajista desde enero”, explicó. Por eso, aconseja a inversores minoristas evitar activos locales riesgosos, como los Bopreales, y optar por instrumentos internacionales más seguros: “Estamos aconsejando irse a activos de mejor calidad, como el ETF del oro”.

