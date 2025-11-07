Nicolás Salvatore: “El Gobierno se dice liberal, pero aplica políticas populistas”

En diálogo con Canal E, Nicolás Salvatore, economista, analizó la inflación de octubre y criticó la estrategia económica oficial, señalando que “no hay un verdadero plan antiinflacionario, solo un ajuste atado con alambre”.

Una inflación estancada y un “plan atado con alambre”

“Ese índice anualizado muestra una inflación menor al 30% anual, lo que ubica a la Argentina entre las ocho tasas más altas del mundo”, explicó Salvatore, quien advirtió que “llamar a esto plan antiinflacionario o victoria del Gobierno es un exceso de lenguaje”.

El especialista fue contundente al afirmar que “acá no hubo un plan antiinflacionario, solo un enunciado sobre una reducción de la oferta monetaria, que por sí sola no baja la inflación”. Según su análisis, las propias medidas del Ejecutivo demuestran que el fenómeno es más complejo: “Si la inflación fuera exclusivamente monetaria, no tendría sentido ponerle un techo a los salarios y al dólar”, enfatizó.

El economista explicó que, pese a la estabilidad relativa de los últimos meses, “la inflación se mantiene en torno al 2% y no logra bajar”, y recordó que la medición de la Ciudad de Buenos Aires suele ser más alta que la nacional, con una diferencia acumulada cercana al 18%. Esa brecha, advirtió, “distorsiona los salarios reales y debería cambiar la negociación paritaria y el tipo de cambio real”.

El dólar, el liberalismo y el miedo a flotar

Consultado sobre el esquema cambiario, Salvatore señaló que el Gobierno mantiene una contradicción ideológica: “El Gobierno se dice liberal, pero aplica políticas populistas”, sostuvo. “Le pone un techo a los precios, a los salarios y al dólar, lo mismo que criticaba al kirchnerismo”, recordó.

Sobre la política cambiaria, fue categórico: “El liberalismo en el mercado cambiario implica que el tipo de cambio lo determine el mercado”. Por eso, consideró que el actual sistema de bandas “mantiene el dólar artificialmente bajo” y pidió actualizarlo: “Ojalá que suban las bandas, porque el tipo de cambio sigue muy atrasado”.

En cuanto a un valor competitivo para el país, fue claro: “Para que Argentina sea competitiva, el dólar debería estar entre 1.800 y 2.000 pesos a los precios de hoy”, lo que implicaría “una devaluación del 50%, moderada para los estándares argentinos”.

Según Salvatore, “hay que comer la inflación al principio, ordenar el sector externo y después crecer de forma sana”.

Con ironía, concluyó sobre el desempeño electoral del oficialismo: “El Gobierno quería el dólar bajo para las elecciones; no le salió bien, estuvo a un milímetro del helicóptero y lo rescató la sexta flota de Estados Unidos”.