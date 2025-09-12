Nicolás Salvatore: "El problema no son las elecciones, es que el Gobierno desatendió el sector externo"

En diálogo con Canal E, el economista Nicolás Salvatore advirtió que el conflicto con el dólar trasciende las elecciones y se origina en la desatención del sector externo por parte del Gobierno.

“El problema no son las elecciones, es el modelo económico”

El economista Nicolás Salvatore fue categórico: “Sería una interpretación muy errónea suponer que el problemón que estamos viendo con el dólar y las tasas de interés tiene que ver con las elecciones”. Para el entrevistado, los comicios son solo un catalizador de una crisis ya instalada: “El Gobierno desatendió el sector externo durante dos años”, afirmó, y denunció que mientras tanto se entretenían con propuestas inviables como “la dolarización, el cierre del Banco Central o el balance del BCRA”.

El especialista fue crítico con la visión dominante en el oficialismo: “Este Gobierno es superfiscal monetarista y cree que la única ecuación que determina la economía es el déficit fiscal”, dijo. En ese sentido, explicó que la Argentina tiene una economía pequeña, abierta y bimonetaria, donde “el tipo de cambio tiene un fuerte rol sobre la inflación”.

Además, comparó el atraso cambiario actual con el de la convertibilidad: “Tenés un tipo de cambio real exactamente en el mismo nivel de atraso que en la convertibilidad”, alertó. Esto, sumado a una balanza comercial cada vez menos positiva, alimenta una crisis profunda: “Esta calamidad es la que viene existiendo porque el Gobierno, muy equivocadamente, apostó a tener este tipo de cambio ficticio para sostener una tasa de inflación ficticia”.

¿Devaluar o seguir con el atraso?

Salvatore no esquivó la palabra “devaluación”, pero la reencuadró como una solución necesaria:“¿Qué es lo que tiene que hacer en octubre? Matamos pájaros de un tirón: devaluar”, dijo, aunque sugirió usar el término “dejar flotar el dólar” o “correr la banda” para suavizar el impacto político.

Según su análisis, “devaluar más allá del 30% no debería asustar”, y recordó que “Macri devaluó un 50%”. De acuerdo con el economista, un dólar a 1800 pesos a precios de hoy equivale a “1,3 de la convertibilidad”, un nivel que consideró competitivo pero no extremo: “1,3 tampoco es guau... el dólar de Néstor era 2”, aclaró.

Ante el miedo al impacto inflacionario de una corrección cambiaria, Salvatore fue enfático: “La economía está estancada desde febrero, es un excelente momento para devaluar”, y agregó: “Devaluás, aumenta la inflación, cae el salario real, entra en recesión... pero después la economía empieza a crecer”.

Para justificar su posición, citó el período post-crisis de 2001: “Ese fue el efecto de la devaluación: en 2007, el salario real recuperó el nivel de 2001”, y aseguró que “si creces con superávit gemelos, ningún oficialismo pierde una elección”.

Por último, advirtió: “Es la última chance que tenés”, y llamó al Gobierno a evitar el error de seguir con una estrategia de ajuste gradual.

