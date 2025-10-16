“No hay perspectiva de que en 2026 haya una recuperación de la actividad en las empresas nacionales”

El periodista de Editorial Perfil, Ariel Maciel, comentó en Canal E lo que se vivió en el Coloquio de IDEA en Mar del Plata, donde empresarios y economistas debatieron sobre el futuro de la economía argentina y la relación con Estados Unidos.

Ariel Maciel explicó que el respaldo de Donald Trump al Gobierno despertó tanto expectativa como confusión entre los asistentes al coloquio de IDEA. “Los empresarios están mirando con atención lo que sucede en ese vínculo, pero corriendo la agenda, diciendo esa parte financiera es algo que se tiene que resolver, pero ahora es momento de empezar a darle competitividad a la actividad económica local”, señaló.

Qué busca el empresariado con la relación entre Milei y Trump

Asimismo, agregó que los hombres de negocios buscan concentrarse en la productividad y no tanto en la cotización del dólar: “De algún modo lo que quieren es recentrar el objetivo que tenía justamente este encuentro y no hablar tanto de si el dólar ahora va a estar bajo hasta las elecciones”.

Por otra parte, Maciel advirtió: “Si esto no cambia, si no hay una lógica de competitividad, o sea de baja de impuestos y de un entorno laboral distinto, estos negocios van a ser como hasta ahora, o sea van a estar naufragando”.

Situación complicada para las empresas de cara al año que viene

A su vez, contó que entre los empresarios hay preocupación por la falta de un rumbo claro: “No hay perspectiva de que el año próximo tengan una recuperación de la actividad económica real en aquellas empresas que producen en el país, aún con capitales internacionales. Me dice un empresario, cada vez es más difícil convencer a los capitales externos para que vengan, para que sigan invirtiendo en la Argentina, si es que no hay negocios”.

Según el periodista, esa es una de las principales discusiones del coloquio de IDEA: “Si no hay negocio, si no hay comercio, si no hay ventas, es muy difícil quedarse en el país. Así que ahí está centrado en algún punto la discusión, por lo menos que se dio en el primer día, y ahora con la expectativa de ver qué les dice el ministro Luis Caputo”.

Sobre la reunión entre Milei y Trump, aseguró que el tema dominó las charlas en los pasillos del evento. “Hay algunos que directamente me decían, no entiendo cómo todavía no hay alguien afuera del Gobierno después de semejante contradicción comunicacional que hubo con ese encuentro”, relató.