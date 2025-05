“No habrá inversiones hasta que no esté la ratificación electoralmente del plan económico”

El periodista de Editorial Perfil, Ariel Maciel, conversó con Canal E y analizó el clima político y empresarial tras el evento de AmCham, un encuentro marcado por tensiones, dudas sobre inversiones y una creciente expectativa ante las próximas reformas estructurales.

Uno de los focos principales fue la polémica por la posible flexibilización de controles para el uso de dólares no declarados. “Durante el día arrancó con todas las dudas que había generado la declaración del presidente Javier Milei con esta especie de sub blanqueo”, comentó Ariel Maciel.

Se complican las inversiones con el plan del Gobierno para hacer circular los dólares

A su vez, detalló que, “el propio presidente de AmCham, Facundo Gómez Minujín, del J.P. Morgan, hablaba que si efectivamente iba a ser como lo había planteado Milei, iba a ser realmente difícil que la Argentina tuviera condiciones para inversiones”. Y remarcó: “Se sienten esas empresas dentro del mundo de las que contribuyen, de las que pagan, de las que están dentro de la formalidad obligadamente”.

El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y el ministro de Economía, Luis Caputo, intentaron llevar calma: “Aclaró que nadie va a estar afuera de la regla de GAFI, Caputo dijo que no se trataba de un blanqueo, más allá de que Milei lo había dicho”.

Tibios aplausos para Javier Milei en el evento de AmCham

Sin embargo, Maciel describió que el cierre del evento por parte del presidente Javier Milei no generó entusiasmo: “No encontró del otro lado un ‘¡viva!’, encontró apenas unos tibios aplausos”. Según desarrolló, no se trató de un rechazo político: “No porque no estén de acuerdo con Javier Milei, sino porque entienden que es momento de discutir la fase de la microeconomía”.

En ese sentido, el periodista dijo que el reclamo fue claro: “Lo que están hablando es de competitividad, necesitan sentarse a discutir de eso”. El punto central fue que “no va a haber inversiones hasta que no esté totalmente clara la ratificación electoralmente de lo que sea el plan económico”.

A nivel político, analizó el impacto de las recientes elecciones porteñas: “Lo que marcó la fortaleza de Javier Milei por sobre la figura del liderazgo político de Mauricio Macri puede llegar a hacer que la Libertad Avanza ponga todas sus condiciones y no deje margen para una negociación política”.