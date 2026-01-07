El economista, Santiago Casas, habló con Canal E y analizó la primera compra de dólares del Banco Central en el marco de la nueva fase de política cambiaria del gobierno de Javier Milei, el esquema de acumulación de reservas y el impacto del riesgo país sobre la llegada de inversiones.

En relación con las compras recientes, Santiago Casas precisó: “El monto de 21 millones es lo que corresponde al lunes, pero ayer también hubo compras por 83 millones. En total se sumarían aproximadamente 100 millones de dólares, lo cual es muy positivo”. Además, destacó una novedad clave para el frente financiero: “La noticia de última hora es el repo que logró conseguir el Banco Central por 3.000 millones de dólares para que el Tesoro pueda abastecer los pagos de bonos privados que tiene que afrontar el viernes”.

El repo y un tema a resolver en el futuro

Sobre la situación del Gobierno frente a los vencimientos de deuda, señaló que, “yo creo que muy bien, logró sortear un desafío muy grande, que era hacerse liquidez por el pago de deuda”, aunque aclaró que el mecanismo tiene costos futuros: “Obviamente no es que es gratis, porque, bueno, tiene implícito una tasa de interés, hay que afrontarlo en el futuro”.

Casas explicó que el préstamo tiene un plazo acotado y plantea nuevos desafíos: “El repo es un préstamo de un lapso de un año, por lo cual, en un año vamos a tener que enfrentar el mismo problema”. Aunque remarcó que le otorga margen al Gobierno: “Le da mucho margen al Gobierno para que sea un año en el cual pueda acumular reservas”.

En cuanto al impacto sobre el Banco Central, planteó: “Lo más probable, lo que yo espero que pase, es que el Tesoro le compre por fuera del mercado esos dólares al Banco Central”. Y advirtió: “Para el balance del Banco Central es algo negativo”.

Persiste la falta de independencia entre el Tesoro y el Banco Central

En ese sentido, el entrevistado afirmó: “Esto muestra en definitiva la falta de independencia que existe entre el Tesoro y el Banco Central, que no es novedad en la Argentina”. Asimismo, comentó que, “en definitiva esto va en contra de lo que se pregunta en términos de capitalizar al Banco Central, esto en definitiva lo está descapitalizando”.

Respecto al nuevo esquema de bandas cambiarias, explicó el cambio de estrategia oficial: “El mensaje del Gobierno era, bueno, no vamos a comprar dólares en tanto y en cuanto el tipo de cambio no toque la banda inferior, eso obviamente ya quedó descartado”.