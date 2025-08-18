“Nuestros productores agrícolas no tienen la rentabilidad necesaria para poder cambiar de maquinaria”

El presidente de la Cámara Argentina Fabricantes de Maquinaria Agrícola (CAFMA), Enrique Bertini, en comunicación con Canal E, analizó la situación actual de los productores a la hora de invertir en maquinaría agrícola y cómo está disminuyendo esa actividad comercial.

La situación local refleja un escenario desafiante. Enrique Bertini detalló que, “los últimos tres informes son claramente negativos en todas partes del mundo. Hay una disminución de la actividad comercial de la maquinaria agrícola en todas las partes del mundo”.

Complicaciones en la coyuntura del agro

Luego, manifestó que en Argentina la coyuntura es más compleja: “Con el contexto natural de nuestro cambio de gobierno, la nueva medida económica y la poca rentabilidad de los clientes que tenemos, claramente agudizó un poco el problema”.

Bertini también advirtió sobre las dificultades que enfrentan los productores: “En la Argentina tenemos este grave problema que, lamentablemente, nuestros productores agrícolas no tienen la rentabilidad necesaria o deseada para poder reinvertir de la manera adecuada en el recambio de maquinaria”.

Uno de los temas que preocupa al sector es la eliminación del Certificado de Importación de Bienes Usados. “Impacta no solamente en la maquinaria agrícola, sino también en todos los sectores metalmecánicos”, señaló.

Incertidumbre en el comercio de maquinaría agrícola usada

Por otro lado, el presidente de la CAFMA comentó que la cámara metalúrgica nacional está siguiendo de cerca la situación: “Estamos tratando de monitorear qué volumen de negocios a partir de ese cambio, de esa regulación y qué volumen de negocios se vuelca hacia los usados”. Y agregó: “Es un riesgo, nosotros siempre decimos, es una luz amarilla, hay que monitorear y hay que comparentar lo que sucede”.

Pese a las dificultades internas, resaltó la apuesta del sector exportador. “Nosotros como fabricantes de máquinas agrícolas siempre hemos tenido la visión de incrementar las exportaciones”.