Nuevo gabinete: “Los últimos cambios van a ser en el mes de diciembre”

El periodista, Alejandro Gomel, pasó por Canal E y se refirió a la intensa jornada que se vivió en la Casa Rosada tras los recientes cambios en el gabinete del presidente Javier Milei. Con la designación de Manuel Adorni como nuevo jefe de Gabinete, Diego Santilli como ministro del Interior y Pablo Quirno al frente de Cancillería, el Gobierno busca consolidar una nueva etapa política luego de las elecciones de octubre.

“Un día importante en la Casa Rosada, un día con muchas novedades”, describió Alejandro Gomel. “Está reunido el gabinete hace una hora, exactamente una hora, Javier Milei con el nuevo gabinete”, agregó.

Quiénes estuvieron presentes

Luego, manifestó que, “pasadas las siete de la mañana ya estaba Adorni aquí. También Diego Santilli, de ganador el otro domingo de las elecciones bonaerenses a ministro del Interior”. Además, destacó que, “el que hace también su debut en la reunión de gabinete es Pablo Quirno, el canciller, el que ha sido nombrado canciller y ya asumió en esa función después de la salida de Gerardo Werthein”.

Sin embargo, Gomel aclaró que, “por ahora no va a tener cambios. Los últimos cambios van a ser seguramente en el mes de diciembre”, cuando se prevén las salidas de Patricia Bullrich, quien irá al Senado, y Luis Petri, que asumirá como diputado. “Es probable que también salga del gabinete el ministro de Justicia, Cúneo Libarona, no está claro si va a ser en diciembre o después de la feria judicial”, añadió.

Santiago Caputo continuará como asesor presidencial

Asimismo, subrayó que Santiago Caputo continúa como figura clave: “Está Santiago Caputo, que finalmente no es ministro, pero va a seguir como asesor presidencial del Presidente”. También participan de las reuniones “Santiago Bausili, presidente del Banco Central, y María Ibarzabal, secretaria legal y técnica de la Presidencia”.

Sobre las sucesiones de los ministros que dejarán el gabinete, el periodista explicó que, “Patricia Bullrich está haciendo y pugnando por poner a su número dos, Alejandra Monteoliva”, quien podría quedar al frente de Seguridad. También planteó que, “ha venido aquí en las últimas apariciones que hizo Patricia Bullrich en Casa Rosada con Alejandra Monteoliva, con su número dos, haciendo fuerza para que se quede en ese lugar”.

Respecto del ministerio de Defensa, adelantó que, “la idea es que quede una persona cercana a Petri, que ya esté en funciones, que pueda ocupar ese lugar y que quede funcionando exactamente los mismos equipos”. En tanto, para el ministerio de Justicia, “el número dos de Justicia es Amerio, un hombre muy cercano a Santiago Caputo, y que también suena fuerte para ese lugar”.