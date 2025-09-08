Obras del Plan Maestro del Río Salado: “Estamos bregando para que continúen”

El presidente del Consejo Asesor de la Cuenca del Salado, Alberto Larrañaga, dialogó con Canal E y advirtió sobre la paralización de las obras del Plan Maestro del Río Salado, a pesar de que los fondos para su continuidad están disponibles en el Fondo Hídrico Nacional.

“Estamos bregando para que esas obras continúen, más aún reiteramos cuando los fondos existen”, sostuvo Alberto Larrañaga, al tiempo que destacó que se trata de una obra estratégica para la producción agropecuaria y la prevención de inundaciones.

El dinero para continuar con las obras está

Asimismo, explicó: “No afectaría porque son recursos disponibles que están en cuentas del Banco Nación como instrumento, como ente fideicomisario, de ese fideicomiso de infraestructura hídrica. Los dineros están depositados. Nosotros decimos durmiendo la siesta”.

Larrañaga afirmó que su ejecución sería beneficiosa para la economía: “Esto no afectaría en absoluto el equilibrio fiscal. Más aún lo fortalecería, porque cuando hay caída de la actividad económica en alguna región por inundaciones y demás, inmediatamente se afecta la recaudación”.

Qué provincias abarca la obra

A su vez, remarcó el carácter estratégico del emprendimiento: “Se trata de una obra de carácter federal, tiene que ver con varias provincias, incluida Santa Fe, Córdoba, La Pampa y San Luis. Esto va más allá de los límites geográficos trazados a veces con una lapicera. Es una mega obra y las mega obras no se pueden hacer con el concurso únicamente de una provincia”.

Sobre su magnitud, el entrevistado destacó: “Estamos hablando de la canalización de yarura más grande y más larga del mundo. En cuanto al movimiento del suelo es superior, inclusive al canal de Suego, al canal de Panamá”.

Actualmente, comentó que las tareas se encuentran paralizadas en un tramo clave: “Estamos hablando de 30 kilómetros solamente. Esto significa, de algún modo, la paralización de una obra que incluye no solamente el completar el dragado del Salado que debe llegar hasta Junín. Y ahí tenemos un cuello de botella en medio de la traza de los 400 kilómetros ya dragados”.