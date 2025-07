Orlando Ferreres: “La situación es compleja entre la tasa de interés, la liquidez y el dólar”

El economista, Orlando Ferreres, pasó por Canal E y analizó el panorama económico actual, la volatilidad en el mercado financiero, el accionar del Tesoro y el impacto de las elecciones como los ejes que generan incertidumbre y preocupación en inversores y ahorristas.

“La situación es compleja entre la tasa de interés, la liquidez y el dólar”, advirtió Orlando Ferreres. Según analizó, “está todo muy dificultoso por las reacciones que hubo” en referencia al desarme de posiciones en pesos y su impacto en la liquidez. Esta situación llevó a que, incluso en el contado inmediato, “se llegaron a pagar en el contado inmediato hasta 150 los últimos minutos de la rueda”.

El Tesoro logró conseguir dólares para las reservas de Banco Central

No obstante, anticipó que, “hoy pienso que va a venir un poco más tranquilo, esperemos que así sea, y que las cosas vayan volviendo a la normalidad”. A su vez, valoró que, “el Tesoro compró para el Banco Central 500 millones de dólares, así que también le fue bien en eso de comprar reservas, a pesar de toda esta situación del mercado de liquidez”.

Sobre el rol del Banco Central y el ministerio de Economía, Ferreres destacó: “La tasa de interés del 150% no va a ser; tendría que ser 40 o menos para que pueda ser una situación de más normalidad”. Sobre la misma línea, añadió: “Eso podría traer alguna turbulencia en el dólar, pero pequeña, me parece, no es para pensar que ahí se va a terminar”.

De cara al futuro inmediato, destacó el rol del agro: “Además está liquidando toberos del campo, que tiene unos días más para hacerlo, o sea que todavía puede haberse hecho oferta de dólares”.

El objetivo del Gobierno es llegar bien parado a las elecciones

Sobre el impacto de las elecciones, el economista opinó: “Yo pienso que es así, vamos a ir tirando hasta las elecciones, las de octubre y estas de septiembre en la Provincia de Buenos Aires”. Para después del proceso electoral, proyectó un reacomodamiento: “Yo creo que después de eso se va a regularizar un poco el mercado cambiario, tendiendo a la banda superior, eso sí, porque no hay tantas reservas, la mayoría son prestadas”.

Sobre la fragilidad de las reservas, explicó: “Ya sea por el swap de China, o por el préstamo del FMI de 20.000 millones, se ejecutó todo, pero son préstamos, y otros préstamos que otorgó el sector financiero internacional”.