Oscar Agost Carreño sobre las retenciones cero que duraron 72 horas: “Estoy convencido de que acá hay un delito penal”

El diputado nacional, Oscar Agost Carreño, en comunicación con Canal E, denunció penalmente al ministro de Economía Luis Caputo y al funcionario Juan Paso por la aplicación del decreto que estableció retenciones cero por 72 horas, lo que, según afirmó, “generó un daño al fisco por 1.500 millones de dólares”.

“Cuando esto se suscitó yo decidí presentar una denuncia penal que recayó en la fiscalía federal número 3 de Córdoba”, explicó Oscar Carreño, quien detalló que, “seguramente después de tomar las medidas preliminares se envíe a Buenos Aires”.

La importancia de llevar a cabo una investigación

Asimismo, sostuvo que, “lo importante es que haya una investigación profunda porque claramente acá hubo desde incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos hasta el manejo de información privilegiada”.

Según Carreño, “no ha ocultado el Gobierno que se ha sentado en una mesa posiblemente en Rosario con las seis, siete grandes cerealeras de la Argentina y acordaron un paso de baile entre ambas partes”. Y denunció que ese procedimiento “generó un daño al fisco, al Estado, que dejó de cobrar retenciones por 1.500 millones de dólares”.

El impacto de la quita de retenciones sobre el fisco

A su vez, afirmó que ese beneficio no se tradujo en ayuda para los sectores más vulnerables: “Eso en vez de haberlo quitado aunque sea transitoriamente para repartirlo entre los jubilados, las personas con discapacidad o para que vuelva a los productores agropecuarios del interior profundo que son los que generan esos granos”.

El entrevistado advirtió que los productores “los generan sin previsibilidad, invirtiendo, tomándose toda una campaña con muchas dificultades climáticas, hasta la chicharrita, hasta las situaciones que sean, y se suma un precio internacional fluctuante”. Sobre la misma línea, agregó que, “si a eso le sumamos un Gobierno que los aprieta abriéndole distintas ventanas de baja, de suba, de corrimiento, se hace muy complejo para ellos”.

“Estoy convencido de que acá hay un delito penal. Quiero que así se investigue y sobre todo quiero que así se haga para que en adelante todos los funcionarios públicos teman poner la firma en jorobar con el campo”, enfatizó.