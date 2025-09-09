Pablo Ferrari: “El dólar está a un paso del techo de la banda cambiaria”

El economista Pablo Ferrari señaló que el tipo de cambio se encuentra en una situación crítica. “Estamos a un 13% de tocar el techo de la banda. Si subiera 0,57% durante seis jornadas consecutivas, llegaríamos a ese límite”, explicó.

De acuerdo con Ferrari, existen dos caminos posibles: “o pegar un salto cambiario ahora y que el dólar oscile en el techo de la banda, lo que obligaría al Banco Central a vender reservas, o reinstalar algún tipo de cepo light para personas físicas”.

El especialista advirtió que las reservas están estancadas y que la presión dolarizadora aumentará en los primeros días de octubre, cuando los sectores de mayores ingresos reciban sus haberes.

Reservas y disyuntiva del gobierno

Consultado sobre las alternativas oficiales, Ferrari fue categórico: “No hay mucho por hacer. Si el gobierno quiere contener el dólar, debe vender reservas. Si quiere mantener reservas, el tipo de cambio va a crecer”.

En este contexto, destacó que la política económica oficial prioriza que el dólar no aumente para evitar un traslado directo a los precios. Sin embargo, advirtió que esto se traduce en recesión, despidos y caída de la actividad.

Tasas altas y efecto en la economía real

Ferrari alertó que la suba de tasas afecta directamente al aparato productivo. “Toda empresa, industria o comercio funciona con crédito. Si se encarece el financiamiento en un escenario de apertura importadora y merma de la demanda, es una tormenta perfecta”, afirmó.

Según el economista, la contracción económica es una consecuencia asumida por el gobierno en su estrategia de estabilización.

El resultado electoral y el fin del consenso

Al analizar los comicios en la Provincia de Buenos Aires, Ferrari sostuvo que los resultados fueron “categóricos”. Recordó que mientras el oficialismo proyectaba un empate técnico, la diferencia terminó siendo de 14 puntos a favor de Axel Kicillof.

“Pierde Milei y se fortalece un emblema de la oposición con políticas contrapuestas. Se proyecta hacia octubre un escenario no previsto, que puede marcar el agotamiento del consenso que hasta ahora tenía el gobierno”, expresó.

Riesgo país, reformas y falta de inversiones

Con un riesgo país en 1.100 puntos, Ferrari advirtió que el costo de financiamiento sigue siendo muy elevado y que aumenta la percepción de riesgo de default.

El economista subrayó que las inversiones extranjeras de largo plazo dependen de reformas estructurales profundas —laboral y previsional— que hoy no tienen consenso social. “Es probable que esas inversiones no vengan. El sostén de Javier Milei no está en Argentina, sino en el extranjero, y eso puede tambalear”, señaló.

El apoyo externo y la incógnita de octubre

Ferrari recordó que en abril el Tesoro de Estados Unidos planteó la posibilidad de asistir a la Argentina en caso de un “shock externo”. Sin embargo, aclaró que la situación actual es un “shock endógeno” generado por el propio modelo.

“El gobierno podría recibir nuevo endeudamiento, pero habrá que ver después de octubre si se continúa colaborando con Javier Milei o no”, concluyó.