Pablo Ferrari: “Parece que la autoridad monetaria en Argentina es Scott Bessent”

En conversación con Canal E, Pablo Ferrari, economista, calificó como “inusitada” la confirmación del swap con Argentina por parte del secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, y alertó sobre la ausencia de información oficial por parte del Banco Central.

Un swap sin registros y bajo silencio oficial

Ferrari comenzó su análisis marcando el desconcierto que generó el anuncio del Tesoro norteamericano. “Efectivamente, fue un anuncio rarísimo. Parece que la autoridad monetaria en Argentina es Scott Bessent”, afirmó.

Ferrari señaló que no existe comunicación oficial del Banco Central sobre la activación del swap: “Uno busca información en el portal del Banco Central y no encuentra absolutamente nada. Es decir, parece economía no registrada”.

En ese contexto, sostuvo que “uno da crédito de lo que dice Scott Besent, pero no hay nada que pueda observarse para dar cuenta de eso”. Según el economista, las únicas conjeturas posibles indican una activación parcial equivalente al 10% mencionado por el funcionario estadounidense, aunque sin documentación que lo confirme.

“Lo inusitado es que el autorizado para hablar del swap no fue el presidente del Banco Central ni el ministro de Economía, sino Scott Bessent. Eso muestra un nivel de dependencia preocupante”, subrayó Ferrari.

Reservas negativas y recesión en la industria

El analista explicó que si efectivamente se activó un tramo del swap y hubo una ganancia del 10%, esto implicaría que las reservas netas son aún más negativas de lo que se pensaba. “Vuelve el tema de los temas: cómo va a hacer Argentina para enfrentar determinados tipos de pagos”, advirtió.

Respecto al panorama económico, fue contundente: “Con los compromisos que tiene Argentina, es muy difícil entender cómo esto se podría subsanar. En el corto plazo puede haber cierta liquidez, pero los egresos son mayores que los ingresos”.

Ferrari también alertó sobre el deterioro del aparato productivo: “No estamos viendo tanto pasaje a precios del dólar, pero sí mucho pasaje a recesión. Eso se está sintiendo, por ejemplo, en la industria metalúrgica”.

El economista destacó que solo sectores como la minería o la siderurgia podrían beneficiarse de una eventual reactivación comercial con Estados Unidos: “Eso es la crema de la industria en cuanto a divisas y exportaciones, pero implica una Argentina más pequeña”.

Para Ferrari, el nuevo modelo económico proyecta un país de exportación primaria: “Lo que nos proponen es un país que exporte materias primas, principalmente como cadena de abastecimiento a Estados Unidos”, lamentó.

Finalmente, el especialista cerró con una reflexión crítica sobre la opacidad oficial: “Del swap todavía no hay un papel, por lo menos no lo conocemos. Está todo en el corte del silencio de lo público”.

