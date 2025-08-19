Pablo Giusto: "Hoy estamos mucho más cerca de un cara a cara entre Zelenski y Putin"

En diálogo con Canal E, el analista internacional Patricio Giusto calificó como “histórica” la reciente cumbre entre Donald Trump, Volodymyr Zelenski y Vladimir Putin, y planteó dudas sobre la posibilidad de alcanzar una paz duradera.

Una cumbre clave, con más simbolismo que resultados

"Una reunión muy importante, histórica, esperada, después de lo que había sido la humillación que le hizo Trump a Zelenski en la Casa Blanca", expresó Giusto al describir el giro en el vínculo bilateral. El encuentro fue posible, según explicó, por la previa reunión entre Trump y Putin en Alaska, lo que habría allanado el camino diplomático.

"Esta vez Zelenski no llegó solo, llegó con líderes europeos y el jefe de la OTAN, en un clima mucho más normalizado", sostuvo. Aun así, Giusto advirtió que el camino hacia un acuerdo definitivo sigue lejano: "Apenas podríamos estar cerca de un compromiso de cese al fuego, la paz durable está muy lejos todavía".

Frente a la posibilidad de un cara a cara entre Zelenski y Putin, fue optimista: "Hoy estamos mucho más cerca de que eso se dé”, señaló, mencionando a Suiza como potencial sede. Sin embargo, remarcó que aún faltan condiciones mínimas acordadas: "Zelenski pide un cara a cara, pero para eso tiene que haber un preacuerdo que todavía no existe".

Presiones, cesiones y la visión realista de Trump

Respecto a Rusia, Giusto fue claro: "Más que ceder, Rusia se sentó con pretensiones inaceptables para Ucrania", como abandonar sus reclamos sobre Crimea y el Donbass. "Zelenski por ahora dice que no, y pide garantías de seguridad para evitar nuevas invasiones", añadió.

En ese sentido, mencionó que Trump habría manifestado apoyo a esas garantías, pero el financiamiento genera tensión: "Se habla de 100.000 millones de dólares y no está claro quién los pondría; Europa ya ha financiado casi toda la guerra".

La visión de Trump fue resumida con una frase impactante: "Un país que es 10 veces más poderoso que vos… no te podés plantar ante eso", en referencia a lo que el presidente le habría dicho a Zelenski. "De alguna forma le está diciendo: aceptá una salida realista", interpretó Giusto.

Sobre los objetivos estratégicos de Trump, comentó: "Desde que asumió se ha definido como el peacemaker, el hacedor de paz", y recordó que intervino en múltiples conflictos, como Israel-Palestina y Azerbaiyán-Armenia. "Trump ha puesto esto al tope de su agenda exterior", aunque hasta ahora sin resultados concretos.

Finalmente, remarcó el mensaje geopolítico de Washington: "Este es un Estados Unidos que no quiere financiar más guerras", y que busca empujar a las partes a negociar por razones económicas y diplomáticas.