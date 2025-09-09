Pablo Repetto: "El salto del dólar fue leve porque ya había mucha posición dolarizada"

En diálogo con Canal E, el economista Pablo Repetto explicó que el salto del dólar tras las elecciones fue contenido, aunque advirtió que el gobierno deberá actuar con rapidez para evitar una nueva crisis antes de octubre.

Mercado en shock, pero bajo control

La primera reacción de los mercados al resultado electoral fue intensa, pero según el economista Repetto, tuvo lógica: "El impacto fue muy significativo porque nadie esperaba una diferencia de tal magnitud", afirmó. El diferencial electoral sorprendió y activó tensiones financieras que, según explicó, comenzaron a calmarse al día siguiente.

"Hoy por hoy la situación está un poco más tranquila, menos estresada", explicó el especialista. Señaló que el Banco Central intervino moderando tasas de interés, y que el tipo de cambio se movió de forma moderada. "Me parece que es un contexto un poco más armónico para atravesar este periodo sin tanta tensión", opinó.

Frente a la consulta sobre la posibilidad de un escenario peor, Repetto fue claro: "Sí, siempre puede ser peor, pero la realidad es que igualmente fue bastante impactante", particularmente en el segmento de acciones y bonos. En cuanto al dólar, matizó que el alza fue relativamente leve debido a que "había mucha posición dolarizada ya en la previa a la elección".

Riesgos a futuro y urgencia de cambios

De cara a las próximas semanas, Repetto sostuvo que el gobierno deberá tomar medidas urgentes para evitar repetir la historia. "No es que este salto sea el único si el gobierno no toma algunas medidas de acá en adelante, porque siete semanas es mucho tiempo", advirtió.

Respecto a lo que espera el mercado, dijo que el primer paso será que "el gobierno ordene su interna y posteriormente genere canales de diálogo". Repetto consideró que el esquema monetario actual "luce agotado" y que el Ejecutivo no puede seguir sosteniendo tasas de interés reales tan elevadas sin afectar la actividad económica.

"Me parece que llega un momento de que esto tenga un cambio de actitud", enfatizó, advirtiendo que si no se hace ahora, se deberá hacer después de las elecciones, probablemente en un escenario aún más adverso. Y cerró con una advertencia: "El Banco Central no tiene buenas arterias para soportar estrés permanentemente".

