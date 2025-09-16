Pablo Roma: “El único interlocutor para el presidente no pueden ser los mercados y el FMI”

El presidente presentó su presupuesto haciendo eje, nuevamente, en el superávit fiscal. En diálogo con Canal E, el analista político, Pablo Roma, esta decisión muestra una línea de continuidad más que un verdadero cambio de rumbo: "Me parece que la idea del superávit fiscal giró en torno al discurso; el presidente en ese sentido se muestra inamovible", afirmó con énfasis.

Aunque se anunciaron aumentos para jubilaciones, universidades y personas con discapacidad, Roma fue escéptico: "No queda tan claro qué magnitud va a tener o qué va a representar esos aumentos del 15%, 17%", remarcó, señalando la falta de cifras concretas y la necesidad de compararlos con la inflación acumulada.

A su vez, Roma analizó el impacto social de frases como “lo peor ya pasó”, que generó polémica al ser comparada con expresiones de otros exmandatarios en momentos críticos. "El presidente plantea una expectativa frente a la sociedad, pero la gente ya hizo el esfuerzo", indicó. Y agregó con contundencia: "Ahí está parte del punto en el cual el electorado, sobre todo en la Provincia de Buenos Aires, le plantea un límite".

El modelo económico en duda y la confianza en baja

La respuesta positiva de los mercados no alcanza para compensar el descontento social. Para Roma, es preocupante que el presidente priorice al sector financiero por sobre otros actores sociales. "El único interlocutor para el presidente no pueden ser los mercados y el FMI", subrayó. Y añadió que la gestión sigue sin dar señales claras de priorizar las necesidades urgentes de la población.

Al referirse a los aumentos anunciados, el analista planteó dudas sobre su sostenibilidad real: "Hay que ver cómo se llega al año que viene y si esos porcentajes logran recomponer parte de lo que se perdió este año". En ese sentido, alertó sobre una pérdida de confianza que afecta la legitimidad del propio gobierno: "La autoridad que el presidente planteaba en términos de venir contra la casta, eso está en duda también hoy".

Finalmente, Roma fue tajante al describir la urgencia de actuar frente al deterioro económico y social: "La situación es delicada, y el gobierno necesita demostrar resultados urgentes", dijo, refiriéndose a la caída de la actividad, el cierre de plantas y el aumento del desempleo. Para él, anunciar medidas para 2026 no alcanza: "Lo que el gobierno plantea es para el año que viene, y para el año que viene falta muchísimo".