Pablo Serdán alertó en "QR!": "Argentina se está convirtiendo en un laboratorio de IA"

En el programa “QR!” de Canal E, conducido por Pablo Caruso, analizaron la controversia internacional generada por las iniciativas impulsadas por el presidente Javier Milei en materia de inteligencia artificial y desregulación económica. El eje del debate giró en torno a la posibilidad de habilitar en Argentina sociedades controladas por inteligencia artificial y organizaciones autónomas descentralizadas (DAO), un proyecto que recibió cuestionamientos del historiador y filósofo Yuval Noah Harari.

Durante el programa, Caruso planteó que el Gobierno busca posicionar al país como un destino atractivo para las grandes compañías tecnológicas mediante un marco regulatorio flexible. En ese contexto, recordó una publicación de Milei en la que defendió el desarrollo de la inteligencia artificial sin regulaciones tempranas y destacó que Argentina podría convertirse en un espacio privilegiado para este tipo de inversiones.

La discusión tomó relevancia luego de que Harari cuestionara públicamente la propuesta. Según explicó el conductor, el intelectual advirtió que otorgar personalidad jurídica a empresas gestionadas por inteligencia artificial podría generar riqueza, pero también abrir la puerta a riesgos inéditos para los sistemas financieros, económicos y políticos.

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Para profundizar en el tema, el programa entrevistó al abogado Pablo Serdán, quien viene siguiendo de cerca los debates vinculados a inteligencia artificial, derecho y política.

“Lo que se está instaurando es una especie de prototipo para que vengan a radicarse determinados capitales tecnológicos, con un marco bastante laxo de regulación”, explicó.

Según el especialista, la principal preocupación radica en la responsabilidad jurídica de estas nuevas estructuras empresariales. En su análisis, los verdaderos dueños de los sistemas automatizados podrían quedar diluidos detrás de algoritmos y mecanismos descentralizados, dificultando la identificación de responsables ante posibles daños o incumplimientos.

“Quienes son los verdaderos dueños de esos negocios quedan más difíciles de encontrar y de hacer responsables por los daños que pueda ocasionar esa inteligencia artificial operando como una persona jurídica”, sostuvo.

Qué son las DAO y por qué generan controversia

Serdán explicó que existen dos modelos que aparecen en la discusión actual. Por un lado, las empresas automatizadas, gestionadas directamente por agentes de inteligencia artificial. Por otro, las DAO, organizaciones autónomas descentralizadas que funcionan mediante blockchain, contratos inteligentes y sistemas de gobernanza distribuidos.

De acuerdo con el abogado, uno de los puntos más cuestionados del proyecto es que los algoritmos podrían quedar protegidos bajo normas de propiedad intelectual, limitando la capacidad del Estado para auditarlos.

“Nosotros estaríamos absolutamente ciegos sobre esas empresas operando en territorio nacional bajo la excusa de la propiedad intelectual de los algoritmos”, advirtió.

La Argentina como laboratorio tecnológico

Durante el debate también participó el periodista Claudio Martínez, quien vinculó esta iniciativa con otras medidas impulsadas por el Gobierno en materia tecnológica y de digitalización estatal.

En esa línea, Serdán consideró que existe una contradicción entre la libertad regulatoria que se ofrece a las grandes corporaciones tecnológicas y el creciente control de datos sobre los ciudadanos.

“Para el capital y los agentes algorítmicos hay absoluta libertad, mientras que para los ciudadanos aparece un esquema cada vez más presente de recopilación y análisis de datos”, señaló.

Además, sostuvo que detrás de estos proyectos existe una estrategia orientada a captar inversiones vinculadas principalmente al sector financiero y a capitales de riesgo, más que a actividades productivas tradicionales.

El antecedente de Honduras

Hacia el final de la entrevista, los panelistas recordaron el caso de la ciudad privada de Próspera, ubicada en Honduras, un experimento de gobernanza corporativa que fue posteriormente cuestionado por el gobierno de la presidenta Xiomara Castro.

Según explicaron, la experiencia derivó en conflictos judiciales internacionales tras la derogación de beneficios otorgados a la zona especial, un antecedente que algunos analistas consideran relevante para entender los posibles efectos de iniciativas similares.

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Como cierre, Serdán retomó las advertencias formuladas por distintos especialistas sobre el desarrollo acelerado de la inteligencia artificial.

“La inteligencia artificial está demostrando capacidad para vulnerar reglas cuando su objetivo es maximizar resultados. La pregunta es qué podría hacer dentro de un sistema jurídico si fue programada para maximizar ganancias”, concluyó.

El debate dejó planteado un interrogante que comienza a ganar espacio en todo el mundo: cómo regular tecnologías cada vez más autónomas sin frenar la innovación, pero evitando que queden fuera del control democrático y jurídico de los Estados.

LB