Para un experto en inversiones, “el fly-to-quality argentino es armar posición en precios y comprar dólares”

El operador de PR Cambios, Gustavo Quintana, conversó con Canal E y se refirió a las causas de la escalada del dólar, la influencia política y las expectativas frente a las elecciones y las medidas del Banco Central.

Gustavo Quintana explicó que la suba del dólar no responde a un único factor: “En principio arrastra una inercia alcista desde la semana anterior, que se prolongó en los primeros días, que coincide además de todos los factores que pueden incidir para justificar la suba, con la última semana de agosto, una situación que estacionalmente activa la demanda por cobertura”.

Demanda sólida de dólares en el mercado

Luego, indicó que, “quien puede postergar ingresos los posterga. Quien tiene necesidad o quiere comprar, se anticipa o trata de anticiparse, previendo mayores subas. Y bueno, eso configura una demanda muy sólida”.

Sin embargo, Quintana aclaró que, “en el mercado mayorista no hubo un volumen muy importante de operaciones. Ayer fueron 440 millones de dólares, un poco inferior al promedio diario”.

Los múltiples factores que explican la escalada del dólar

Sobre el peso de la política, sostuvo: “Se combina todo, es decir, no hay un solo factor excluyente que explique el movimiento del tipo de cambio. Por supuesto que los factores políticos, el nerviosismo que hay a raíz de todo esto que está pasando, se traduce en mayor demanda de dólares. Todas esas situaciones siempre estimulan la demanda por cobertura”.

Sobre la misma línea, el entrevistado comentó: “El fly-to-quality argentino es comprar dólares, es decir, armar posición en precios y comprar dólares”. Además, explicó que, “el que tiene que vender o puede vender se retrae y el que necesita comprar o quiere comprar trata de anticiparse. Se genera un cuello de botella que la oferta de divisas no puede satisfacer y los precios se acomodan a una nueva realidad”.

De todas formas, aclaró: “Los precios que alcanzaron ayer todavía están abaratados de los máximos del año, es decir, no llegaron a superar los máximos del año y hoy el mercado abrió en baja”.