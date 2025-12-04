El analista político, Hernán Madera, dialogó con Canal E e hizo hincapié en el clima político tras la jura legislativa, el rol del presidente Javier Milei y los movimientos internos del Congreso.

Hernán Madera recordó episodios previos para mostrar que la degradación institucional no es nueva: “Hubo un momento hasta que los hijos de los legisladores se sentaban en las bancas, por suerte eso se pudo de alguna manera manejar”. Sin embargo, advirtió que, “todo se fue haciendo más mamarrachesco”.

El alineamiento con Israel y la disputa en el Congreso

Sobre los choques parlamentarios vinculados al alineamiento con Israel, explicó que, “Argentina tiene una alineación inédita con Israel, nunca en su historia la tuvo tan fuerte, y bueno, y eso genera reacciones del otro lado igual de introspectivas y probablemente igual de equivocadas”.

Madera describió a Javier Milei como alguien que “está aguantando de volver a empezar a gritar y volver a empezar a insultar y adjetivar”, pero evaluó que, “ayer yo ya me pareció haberlo visto en tercera, que está acelerando”. Sobre la misma línea, resaltó que, “están en un momento fuerte, ellos ven al kirchnerismo llegando al balotaje en el 2027, y si el kirchnerismo llega al balotaje, Javier Milei va a reelegir”.

Javier Milei y su aporte a la caída del peronismo

Según desarrolló, Milei es “un acreedor de la caída del peronismo”, porque “se está beneficiando de una situación histórica de la que él no es el artífice”. En ese sentido, sostuvo que este escenario “ceba a los libertarios y vemos las escenas”.

La incorporación de tres diputados catamarqueños fue central. En este contexto, el entrevistado afirmó: “Se fueron los tres catamarqueños que posibilitaron que el bloque La Libertad Avanza sea el bloque mayoritario”. A su vez, explicó que detrás de ese movimiento existe presión política, no solo alineamiento ideológico: “La promesa de Milei a los gobernadores es yo te divido a la oposición y vos reelegís”.

Luego, manifestó que, “hasta el 2027 para los gobernadores va a ser un viacrucis porque los libertarios son fuertes en el interior del país”.