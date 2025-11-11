Patricio De la Barra sobre el medio ambiente: “Los países más contaminantes no están interesados”

En conversación con Canal E, el periodista Patricio De la Barra cuestionó la falta de compromisos concretos en la COP30 y advirtió sobre las contradicciones del gobierno brasileño en materia ambiental.

Una cumbre marcada por ausencias y promesas incumplidas

Desde Brasil, De la Barra describió un panorama poco alentador para la trigésima conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP30), celebrada en la ciudad de Belém. “Ayer se inició oficialmente la COP30, precedida por una cumbre de altas autoridades, pero lamentablemente no están presentes países importantísimos como Estados Unidos, India, Rusia, Canadá o Argentina”, señaló.

El periodista destacó que el evento coincide con los diez años del Acuerdo de París, un pacto que, según sus palabras, “no logró los resultados esperados”. “El Acuerdo de París cumple diez años sin llegar absolutamente a ninguna parte”, afirmó con contundencia.

Entre los temas más relevantes, mencionó la propuesta del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva para crear un fondo permanente de bosques tropicales, cuyo objetivo es recaudar 125 mil millones de dólares. Sin embargo, “hasta el momento solo se comprometieron 5.500 millones, de los cuales 1.000 millones los aporta el propio gobierno brasileño, y no se sabe de dónde saldrán”, explicó.

De la Barra también remarcó las dudas de países europeos. “Alemania ya dijo que no participará del fondo porque no confía en gobiernos que pueden cambiar de un día para otro”, detalló. China, India y otros miembros de los BRICS tampoco enviaron delegaciones importantes.

Contradicciones ambientales y críticas al gasto brasileño

El periodista cuestionó la falta de coherencia entre el discurso ambiental del gobierno brasileño y sus acciones. “Es imposible discutir una transición energética mientras se autoriza la prospección de petróleo en la cuenca del Amazonas”, dijo, aludiendo a la reciente autorización a Petrobras para explorar hidrocarburos en la zona.

De la Barra subrayó además las deficiencias logísticas y los excesivos costos del evento. “Belém es una ciudad de 1.300.000 habitantes que no estaba preparada para recibir a 50.000 personas”, señaló, y denunció “sobreprecios millonarios y comisiones del 30% para los organizadores”.

En cuanto al contexto nacional, agregó: “Brasil enfrenta tragedias climáticas en el sur del país, con ciudades desaparecidas por ciclones, mientras el gobierno no anticipa ni previene estos eventos”.

El especialista remarcó las contradicciones del presidente Lula: “Mientras habla de independencia de los combustibles fósiles, gasta 1.200 litros de diésel por hora en su yate oficial”, comentó con ironía.

Finalmente, advirtió que las grandes empresas tampoco muestran compromiso: “Las corporaciones no van a invertir trillones de dólares en algo que no les genere ganancias. Así es imposible avanzar en una transición real”, sostuvo.

A modo de cierre, De la Barra fue categórico: “Hay mucha retórica y poca efectividad. Todo el mundo sabe que hay que hacer algo, pero los países más contaminantes no están interesados”

