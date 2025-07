Peres Lerea: “Argentina tiene mucho que mejorar en competitividad turística”

El director de TurismoCero.com, Leandro Peres Lerea, afirmó en diálogo con Canal E que “Argentina es un mercado turístico marginal a nivel global” y reclamó mayor infraestructura, financiamiento e integración aérea para que el país sea competitivo.

Turismo local en crisis y un invierno con ocupación hotelera en baja

La temporada invernal avanza con números preocupantes para el turismo nacional. “Julio va a cerrar con números similares a los de junio, que fue el peor en varios años”, afirmó el entrevistado, y agregó que si bien hubo movimiento, “el destino cambió y muchos viajaron al exterior”.

La costa atlántica fue uno de los destinos más afectados: “Mar del Plata tuvo apenas un 30% de ocupación y la pérdida es mayor si descontás a quienes tienen propiedades y no generan impacto económico directo”, señaló. Sin embargo, aclaró que la caída no se limitó a la costa: “Está parejo en todo el país. En algunos destinos no hubo buena nieve, y en la costa, muchos fueron por inercia, porque ya tienen casa”.

Para Peres Lerea, reducir todo al tipo de cambio es una visión simplista. “Cuando el dólar favorecía al turismo interno, se atribuía a políticas exitosas; ahora que está caro, se dice que es un fracaso. Pero no es ni una cosa ni la otra”, explicó. En su visión, “Argentina tiene mucho que mejorar en competitividad turística”, y eso requiere cambios estructurales.

Conectividad aérea y falta de visión estratégica

Uno de los puntos más críticos, según el especialista, es la conectividad internacional. “Si un colombiano para llegar a Bariloche tiene que pagar más el segundo vuelo que el primero y además gastar 80 mil pesos en remis, es evidente que algo no funciona”, dijo. En ese sentido, apuntó que “la infraestructura y las rutas aéreas siguen concentradas en Buenos Aires, y eso desfavorece al resto del país”.

El director de TurismoCero.com reclamó que el turismo sea tratado como una industria. “Si ponés una fábrica de plásticos tenés beneficios impositivos, si ponés un hotel no”, denunció. Además, remarcó que “el turismo en Argentina paga los mismos impuestos que cualquier rubro, pero compite con países vecinos que tienen menos presión fiscal”.

Respecto a los gobiernos anteriores, Peres Lerea reconoció algunos avances: “Hubo intentos con la revolución de los aviones durante el macrismo y ahora celebro la desregulación aérea, pero falta mucho más”. Actualmente, ingresan al país unos 5,5 millones de turistas por año, pero el referente turístico propuso duplicar esa cifra: “México recibe 45 millones y tiene ventajas, sí, pero nosotros ni siquiera llegamos al 15% de eso. Si lográramos atraer 10 millones, el problema sería la falta de infraestructura y personal para recibirlos”.

Finalmente, pidió un cambio de enfoque: “Argentina es un destino lejano, exótico. No podemos competir por cercanía como Europa. Tenemos que trabajar con creatividad, generar experiencias atractivas y dejar de depender del dólar barato”.