Piacentini: “Ya el home banking te permite comprar todos los dólares que desees”

La reciente flexibilización del cepo cambiario habilitó a las personas físicas a comprar dólares sin impuestos adicionales, lo que marca un punto de inflexión tras seis años de restricciones.

Para hablar sobre este tema, Canal E se comunicó con la tribustarista, Elisabet Piacentini, quien comentó que, “la salida del cepo, al menos para las personas físicas, marca un antes y un después”. Ahora, quienes tengan ingresos en blanco pueden comprar dólares libremente desde el home banking, sin tope ni percepciones.

“Lo que estamos viendo es que el home banking te permite comprar la cantidad de dólares que desees mientras tengas la plata en cuenta”, explicó. Eso sí, advierte que se debe tener una situación impositiva acorde: “Tiene que ser prolijo. Sueldos, monotributo, declaraciones juradas... todo debe coincidir con lo que se compra”.

Dólar al precio vendedor: sin percepciones ni débitos

Otra de las novedades que destaca Piacentini es el retorno a una operatoria bancaria sin intermediarios: “Se debita la plata en el momento de mi caja de ahorro o de mi cuenta corriente en pesos y se traslada a la caja de ahorro en dólares. Esto no lleva ni impuesto al débito ni ningún tipo de percepción como era antes”.

Además, remarcó que existe ahora una especie de “competencia entre bancos” por ofrecer el mejor tipo de cambio vendedor. Esa posibilidad, hasta hace poco impensada, reactiva también la posibilidad de ahorrar en moneda dura con un nuevo enfoque: “Si estamos pensando en una planificación financiera futura o en comprar más adelante un bien durable, desde allí mismo los podemos invertir y sacar alguna renta”.

La contradicción del dólar tarjeta

A pesar de esta liberalización para la compra de dólar billete, persiste una inconsistencia: la vigencia del dólar tarjeta, que mantiene la percepción del 30% para consumos en el exterior.

“Es un afán recaudatorio. Se cobra el 30% de todo lo que se pague con tarjeta en bienes del exterior”, sostuvo Piacentini. Y profundizó: “Tiene una filosofía: estás comprando afuera, entonces ahí tenés un perfil donde se puede recaudar. La recaudación es fácil, se cobra directo con la tarjeta y va a las arcas del Estado”.

No obstante, señala que el sistema de devolución es lento y engorroso: “Cuando uno gastó 20, 30 dólares es un poco trabajoso el sistema. Los del 2023 aún no los han devuelto y los del 2024 tampoco. Aunque te devuelvan con interés, eso no significa nada”.

El desafío de eliminar lo distorsivo

La contradicción entre un discurso oficial que denuncia los impuestos distorsivos y la continuidad de medidas como el dólar tarjeta no pasa desapercibida. “En un gobierno que dice que los impuestos son distorsivos, deberían devolver automáticamente ese 30%”, reclamó Piacentini.

Por eso, insistió en la necesidad de eliminar este esquema: “Sería mucho más el impacto de eliminar el dólar tarjeta de la cabeza de los argentinos. Porque si no tiene efecto recaudatorio fuerte, solo genera confusión”.

Para finalizar, Piacentini agrego: “Llegó el momento de planificar. Ahorrar, invertir y pensar en el mediano plazo con una situación impositiva clara y prolija”.