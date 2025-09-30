Piacentini: “Las pymes quedaron fuera del presupuesto: no hay créditos, rebajas ni incentivos”

En diálogo con Canal E, Elisabet Piacentini, especialista en pymes, advirtió que el nuevo presupuesto del Gobierno nacional ignora por completo a las pequeñas y medianas empresas, afectadas por embargos, falta de crédito y ausencia de políticas de alivio fiscal.

Las pymes, olvidadas en el presupuesto

“Se esperaba más impacto para las pymes”, comenzó diciendo Piacentini, quien señaló que “el único concepto que vimos para las pymes es la capacitación con crédito fiscal, y ese monto se triplicó”. Según explicó, este programa permite capacitar empleados con fondos del Estado, que luego se compensan con impuestos. “Eso es positivo, pero es lo único que encontramos”, lamentó.

En cambio, “no hay programas de créditos subsidiados, ni devolución de IVA, ni rebajas de cargas sociales”, detalló. Piacentini recordó que “el año pasado los créditos eran aconsejables; hoy, con las tasas altísimas, ya no”.

A su vez, criticó la falta de representación del sector en el actual gabinete: “Ya no tenemos un secretario pyme con llegada directa”, explicó, y agregó que “esperábamos medidas para reactivar un sector que está muy castigado”.

Embargos, burocracia y leyes desactualizadas

La especialista también se refirió a los embargos de la AFIP, que volvieron con fuerza este año: “Hasta el año pasado teníamos el beneficio de que no se embargaba a las pymes y se podía acceder a planes de pago; este año hubo embargos masivos sin aviso”. Aunque reconoció que “se logró que al menos se notifique antes”, sostuvo que muchas empresas “no pueden pagar el IVA ni las cargas sociales”.

Respecto a la legislación vigente, Piacentini fue tajante: “La Ley Pyme es de 2016 y quedó con una frazada corta”, y agregó que “los pocos beneficios actuales ya no alcanzan para sostener al sector”.

También criticó el enfoque general del presupuesto: “El gobierno aumentó los subsidios para las familias y desempleados, pero no hay partidas para las pymes”, observó, subrayando que “las pymes no están comprendidas en el modelo económico actual”.

Expectativas preelectorales y contacto con el Estado

A pesar del panorama crítico, Piacentini manifestó cierta expectativa ante la proximidad electoral: “Estamos esperando que haya algún tipo de anuncio antes de las elecciones”, dijo, aunque aclaró que hasta el momento “no hay nada concreto”.

Finalmente, valoró el Programa de Acercamiento y Asistencia Pyme (CAP), una iniciativa del Gobierno que ofrece orientación frente a trabas burocráticas. “Funciona bastante bien. Cuando tenés un problema con algún organismo, te llaman y te ayudan”, afirmó.

No obstante, insistió en que “sin un interlocutor directo y sin políticas claras, las pymes están en serios problemas”.