Piazza: “El gobierno busca incentivar el uso de dólares que están en el colchón y que no se están utilizando en la economía”

Desde el viernes, los comercios podrán aceptar pagos en dólares mediante tarjetas de débito y crédito, una medida que busca facilitar la transacción de divisas y estimular la economía.

Para hablar sobre este tema, Canal E se comunicó con Leonardo Piazza, economista y experto en economía financiera, quien expresó que esta medida tiene como objetivo lograr que los dólares que están fuera del sistema financiero, “en el colchón”, se utilicen para transacciones comerciales, lo que potencialmente podría fortalecer la economía.

Piazza explicó que el gobierno busca incentivar el uso de dólares que se encuentran inmovilizados en cuentas corrientes o en manos de los ciudadanos, facilitando su flujo a través de las compras diarias. “Esto se enmarca dentro de una estrategia de bimonetarismo, una transición que podría traer soluciones”, comentó el economista.

Desafíos para los comercios y los consumidores

Aunque la medida podría beneficiar a la economía, aún existen dudas sobre cómo se implementará en la práctica. El economista aclaró que los comercios deberán ofrecer precios tanto en pesos como en dólares. Sin embargo, no habrá una conversión directa entre ambas monedas, ya que los precios en dólares no estarán ligados al valor del peso en el mercado. "No es una caja de conversión", señaló.

El consumidor deberá tener depósitos en dólares en su cuenta para poder realizar pagos en esta moneda. En este sentido, si un cliente compra en un comercio, puede elegir pagar en dólares, pero su tarjeta de débito debe tener fondos en esa divisa. Esto permite a los consumidores transaccionar en dólares de manera más fluida, sin necesidad de recurrir al mercado paralelo o al "blue".

El impacto en las pymes: acceso a créditos en dólares

Piazza también destacó otro aspecto clave de la medida: los bancos podrán ofrecer créditos en dólares a empresas que facturan en pesos, una opción que antes estaba restringida. Sin embargo, este mecanismo requiere que los bancos emitan "obligaciones negociables" en el mercado internacional para financiar a las pequeñas y medianas empresas (pymes).

“Esta medida tiene un doble objetivo: por un lado, los bancos podrán acceder a dólares a través de las emisiones de estas obligaciones, y por otro, esos dólares serán utilizados para financiar a las pymes”, detalló el economista. No obstante, este proceso tiene ciertos riesgos, especialmente en cuanto a las tasas de interés que se ofrecerán a las empresas, un tema que seguirá generando debate.

El dilema de las personas físicas: ¿conviene pagar en dólares?

En cuanto a las personas físicas, la situación es más compleja. Piazza explicó que, si bien el sistema podría ofrecer más opciones, el uso de dólares dependerá de cada situación particular. “Para quienes tienen dólares en el colchón, mover ese dinero podría ser una buena opción”, dijo. En cambio, aquellos que disponen de pesos deben evaluar los instrumentos financieros disponibles, como las Lecap, que ofrecen rentabilidad en línea con la inflación.

El economista sugirió que las pymes podrían beneficiarse de la opción de tomar créditos en dólares si las tasas son atractivas. “Hoy, con las altas tasas de interés en pesos, endeudarse en dólares podría ser una alternativa interesante para financiar el capital de trabajo”, explicó.

Confianza en la medida: ¿un camino hacia la estabilidad?

Piazza concluyó que la medida de permitir pagos en dólares es positiva, pero dependerá de cómo se implementen las políticas asociadas, como la tasa de interés en los créditos y la aceptación de los comercios. Además, el éxito de esta iniciativa estará vinculado a la confianza que los consumidores y las empresas depositen en el sistema. “Si esto funciona bien, puede ser una vía para la estabilización, al menos en el corto y mediano plazo”, aseguró el economista.