El director de Rafaela Capital, Fernando Camusso, en comunicación con Canal E, analizó la evolución del salario real, la inflación y las perspectivas económicas de cara a 2026. También advirtió sobre las dificultades para consolidar una baja sostenida de la inflación y planteó los desafíos que enfrenta la economía argentina en el corto y mediano plazo.

Fernando Camusso remarcó que, si bien se espera cierta desaceleración, el proceso no será lineal. “Creo que por ahora vamos a seguir como estamos”, afirmó, y advirtió que el camino hacia una inflación más baja podría ser más lento de lo esperado. En ese sentido, señaló que, “la única duda que tengo es que la indexación de las bandas pueda generar cierta inercia inflacionaria”.

No hay seguridad sobre un sendero de desinflación a lo largo del tiempo

También puso el foco en la dificultad de retomar un sendero de desinflación sostenido. “No estoy viendo una inflación que vaya retomando un camino bajista relativamente rápido”, expresó. Asimismo, sostuvo que el mercado tampoco muestra señales claras de optimismo en ese sentido. “Por algo la demanda de títulos se ha elevado”, explicó.

Respecto al nuevo índice de precios, Camusso consideró que el cambio metodológico del INDEC puede generar ajustes relevantes. “Se vienen nuevas ponderaciones más acordes a la economía que tiene hoy Argentina”, afirmó, y señaló que rubros como servicios y alquileres tendrán mayor peso. “Servicios está ponderando por abajo y debería ponderar por arriba”, describió.

Interrupción del proceso desinflacionario

En ese contexto, advirtió que el nuevo esquema puede mostrar una inflación más alta de la percibida hasta ahora. “Me preocupa un poco cómo viene la economía con este proceso desinflacionario que podría haberse interrumpido”, sostuvo. Sobre la misma línea, agregó que incluso con el índice actual “me preocupa un poco”.

Sobre la estrategia del Gobierno para anclar expectativas, el entrevistado comentó: “Desde lo discursivo se intenta anclar expectativas, pero eso no siempre funciona”. A su vez, agregó: “No es fácil sostener expectativas solo con discursos cuando la realidad muestra otra cosa”.

Con respecto al tipo de cambio y el mercado financiero, comentó que no ve un escenario de crisis inmediata. “No veo que haya un problema grave de inestabilidad cambiaria”, señaló, aunque aclaró que todo dependerá del manejo fiscal y político. “Si hay ruido político, eso puede impactar”, explicó.