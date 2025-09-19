Polonia interceptó cazas rusos tras una incursión en una plataforma clave del Mar Báltico

La Guardia de Fronteras de Polonia informó que dos aviones de combate rusos sobrevolaron a baja altura la plataforma de perforación Petrobaltic, en el Mar Báltico, violando su zona de seguridad. El hecho se suma a la serie de episodios que han generado creciente preocupación en la región.

Estonia también sufrió una violación aérea

Ese mismo día, Estonia denunció que tres cazas MIG-31 ingresaron a su espacio aéreo durante 12 minutos sobre la isla de Vaindloo, sin planes de vuelo ni comunicación con los servicios de tráfico aéreo. En respuesta, aviones F-35 italianos, desplegados bajo la misión de policía aérea de la OTAN, interceptaron a los intrusos.

Preocupación en la OTAN y la Unión Europea

La OTAN calificó el sobrevuelo como una muestra más del “comportamiento temerario de Rusia”. En tanto, la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, consideró el episodio una “provocación extremadamente peligrosa” que incrementa las tensiones en Europa del Este.

Riesgo de escalada regional

Desde la invasión a gran escala de Ucrania en 2022, se han registrado múltiples incursiones y caída de drones en países miembros de la OTAN. Sin embargo, funcionarios europeos señalaron que este episodio constituye uno de los incidentes más graves por el nivel de exposición y el área comprometida.

Estrategia de desvío ruso

Autoridades militares de Estonia plantearon que la maniobra podría ser parte de una estrategia de Moscú para desviar la atención de la OTAN hacia la defensa de sus propias fronteras, debilitando el respaldo a Ucrania. El gobierno estonio convocó a un diplomático ruso para presentar una protesta formal.