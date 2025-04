Por qué pese a los aranceles “China sigue dependiendo de Estados Unidos"

La escalada comercial entre Estados Unidos y China tensiona la economía global y expone una batalla mucho más profunda que el comercio de bienes.

Para hablar sobre este tema, Canal E se comunicó con el analista internacional, Alberto Ruskolekier, quien expresó que, “esta es una guerra comercial que empezó mucho antes que los aranceles". Para el especialista, la pelea entre Washington y Pekín es parte de un enfrentamiento geopolítico más amplio, donde la economía funciona como “una herramienta más de la caja de herramientas del poder global”.

En este contexto, los nuevos aranceles impuestos por ambos países, 125% por parte de EE.UU. y 84% desde China, son equivalentes a un cierre virtual de mercados. “Con tamaño arancel, el precio queda fuera del mercado”, dijo Ruskolekier.

Dos potencias, casi la mitad del PBI mundial

El conflicto no es menor si se considera el tamaño de los actores. “Estados Unidos y China juntos representan el 45% del PBI del mundo, aunque solo el 21% de la población”, explicó el analista. Mientras EE.UU. arrastra un déficit comercial global cercano a 920.000 millones de dólares, China goza de un superávit récord de 990.000 millones.

“Es impactante: el déficit de uno casi coincide con el superávit del otro”, detalló, y agregó que solo con China, Estados Unidos mantiene un déficit de 295.000 millones, lo que representa un 30% del superávit comercial chino.

Las fortalezas y debilidades de ambos bloques

En términos estratégicos, la interdependencia es clave. “China depende de EE.UU. porque no puede prescindir de un mercado con 340 millones de habitantes y altísimo poder adquisitivo”, señaló Ruskolekier. A su vez, la economía estadounidense tiene una debilidad crítica: la dependencia de las tierras raras, esenciales para tecnología y defensa.

“Las tierras raras son el petróleo del siglo XXI. Y aunque China tiene el 37% de las reservas, procesa el 80% de lo que se negocia en el mundo”, advirtió.

Del lado chino, la gran vulnerabilidad es tecnológica. “El mayor productor de chips de última generación está en Taiwán, y esa isla es clave en esta disputa, porque China nunca aceptó su independencia”, explicó.

Trump endurece su postura: 90 días para el mundo, mano dura con China

El endurecimiento de la política comercial de Donald Trump puso a China en el centro del ring. “Trump suspendió por 90 días los aranceles a casi todos los países, menos a China. Lo dejó como único blanco”, relató el experto.

Según Ruskolekier, el presidente usó esta medida para demostrar fuerza: “Dijo que 75 países vinieron a negociar con EE.UU., pero que China no se acercó. Y lo interpretó como un insulto al mercado”.

Una pelea de gigantes con impacto global

El conflicto no solo redefine relaciones bilaterales: puede arrastrar a terceros países. “Hay preocupación en Argentina por su dependencia financiera de China, en particular por el swap de 18.000 millones de dólares, de los cuales 5.000 vencen entre junio y julio”, advirtió el analista. Y añadió: “Cada ejército va a tratar de tener la mayor cantidad de aliados posibles. Las voluntades no son solo ideológicas: también se compran”.

Para finalizar, Ruskolekier agregó: “Nunca podemos encontrar que la política esté desligada de la economía ni la economía de la geopolítica”.