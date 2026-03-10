Preocupación por la disminución del stock bovino en la Patagonia

El presidente de la Sociedad Rural de Bariloche, Leandro Ballerini, analizó para Canal E que la producción ganadera en la Patagonia enfrenta múltiples desafíos productivos y económicos.

Leandro Ballerini destacó que la última edición de la muestra dejó resultados alentadores tanto en convocatoria como en actividad comercial. “En plano general, la verdad que fue para nosotros una rural muy exitosa, desde todo punto de vista, desde lo político, la convocatoria, pasaron más de 14.000 personas, fue para nosotros un récord, que año a año viene creciendo”, señaló.

Balance de las ventas en el sector ganadero

También remarcó el nivel de ventas alcanzado durante el evento: “Las ventas fueron también, si bien los valores no fueron altos, se vendió el 100% de los animales presentados, la gente muy contenta con las diferentes actividades, la verdad que fue un fin de semana exitoso”.

Sin embargo, más allá del balance positivo de la exposición, Ballerini alertó sobre un problema estructural como es la disminución del stock ovino en la región. “Si nosotros analizamos las estadísticas y nos paramos 20 años atrás en la cantidad de stock que había en la zona, por lo menos en la provincia de Río Negro, vemos cómo año a año esos stocks han ido disminuyendo”, explicó.

Fuerte caída del stock ovino en los últimos años

“Hay un momento bisagra muy grande que es el volcán Buyeo en el 2011”, recordó. Y agregó: “Productores que tenían 1.500 cabezas quedaron sin nada, quedaron con 50, con 100, hoy ya no existen más”.

A este escenario se suman las condiciones climáticas y económicas mencionó el entrevistado. “Con esa tendencia y sumado a la sequía que estamos atravesando y la situación socioeconómica también que está pasando en el sector, es más embocada la tendencia a seguir disminuyendo”, planteó.

Asimismo, sostuvo que otro factor que complica la producción ganadera en la Patagonia es el aumento de depredadores: “Hoy los depredadores, tanto zorro, puma, ya muchísimo problema de perro en los campos más cercanos en los pueblos”.