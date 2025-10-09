Preocupación por una posible caída del cultivo de algodón: “Los niveles de producción han estado estancados”

El presidente de la Asociación para la Promoción del Cultivo del Algodón (APA), Cristian Zorzón, analizó para Canal E el presente del sector, los desafíos que enfrenta la cadena algodonera argentina y la situación productiva de cara a la próxima campaña.

Cristian Zorzón resaltó la relevancia del cultivo de algodón a nivel nacional y global: “Un poco en poner en relieve la importancia que tiene el cultivo del algodón. Primero como generador de empleo, porque realmente la importancia que tiene para nuestro norte argentino la cantidad de gente que moviliza el cultivo del algodón”.

Cómo se conforma la cadena productiva del algodón

Asimismo, detalló que la cadena algodonera genera valor en distintos niveles: “Cuando se cosecha el algodón en bruto hay que desmontarlo, es decir, separar la fibra de la semilla. Posteriormente esa fibra se hace hilado, se hace, y varios otros productos que también se hacen con la semilla, así que realmente es mucha la cadena”.

Zorzón destacó la necesidad de promover el uso de fibras naturales: “Es para visibilizar la importancia de fomentar el consumo de fibras de algodón por sobre de la sintética, que obviamente tiene un costo mayor, pero los beneficios de impacto ambiental también son muy superiores”.

Crece la brecha entre el consumo de fibras naturales y sintéticas

Sobre la brecha entre el consumo de fibras naturales y sintéticas, explicó: “Realmente no conozco cuánto se consume. Lo que sí puedo decir es que está aumentando, el consumo de fibra está aumentando con respecto al consumo de fibra de algodón”.

Sin embargo, el entrevistado advirtió que el crecimiento es limitado: “El consumo de fibra de algodón se mantiene básicamente siguiendo la curva de evolución de la población, por así decirlo. Es decir, el consumo de fibra no está aumentando per cápita”.

“Los niveles de producción estos últimos años han estado estancados. Si bien se ha llegado a superficies muy importantes de algodón, no a las superficies que teníamos en los años 90, pero que venimos aumentando”, comentó.