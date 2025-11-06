“Priorizamos la honestidad”: por qué algunas PyMEs no se adhirieron al evento del Cyber Monday

El empresario, Gastón Nuzzolese, CEO de la compañía PyME Hidrotor, en diálogo con Canal E, explicó por qué decidió no participar del Cyber Monday, el evento de descuentos online más grande del país.

“Nuestra compañía tiene una política de precios abiertos y honestos, o sea, vos entrás a nuestro sitio web y podés cotizarte tu propio producto, y la verdad nos parecía muy poco honesto, para poder entrar tenés que tener un descuento superior al 30%, para que parezca una oferta atractiva, y para hacer eso, y que los márgenes, si el producto te sea rentable, tenés que inflar los precios y bajarlos al momento de la promoción”, explicó Gastón Nuzzolese.

La inconveniencia del Cyber Monday

Asimismo, señaló que su tipo de producto no responde a compras impulsivas: “Nuestro producto no es una compra inmediata, sino que el cliente saca un presupuesto y después lo termina, lo piensa y lo cierra. Es muy poco honesto que yo le pase un presupuesto tres meses atrás y cuando llega el Cyber Monday vea el producto inflado y que más o menos le sería lo mismo que yo le dije hace tres meses”.

Por eso, Nuzzolese sostuvo: “Cuando vos faltás a esa verdad, perdés esa honestidad que necesitás para un cliente. Sobre todo la PyME necesita mostrarse honesta, la gente te presta plata, te da un anticipo, espera, entonces realmente priorizamos la honestidad a tener que andar tocando nuestra lista de precios todo el tiempo”.

A su vez, admitió que su empresa cuenta con algunos productos masivos, pero aseguró que la política de precios se mantiene: “En nuestra línea de productos tenemos dos productos masivos, que son estándar, que es para que cualquiera lo pueda poner en su casa y muy fácil de armar. Pero de vuelta, en estos contextos donde la inflación ya está un poco más estabilizada y donde uno ya toma referencia de los precios, hacer ese artilugio de subir y bajar se nota mucho”.

El empresario ilustró con un ejemplo: “Tengo el ejemplo de un empleado mío, que viene mirando para cambiarse el celular y lo que me dice es ´el descuento que figura el Cyber Monday me queda el mismo precio que lo que venía mirando hace tres meses atrás´. Entonces realmente lo que se hace es desvirtuar estos eventos cuando realmente tendría que funcionar para que sean reales oportunidades”.