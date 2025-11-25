Qué es el moonlighting y por qué cada vez es más frecuente en Argentina

El fenómeno del moonlighting, o tener más de un trabajo al mismo tiempo, crece a nivel global y empieza a modificar la dinámica del empleo formal, la productividad y las relaciones entre empresas y trabajadores. En este contexto, este medio se comunicó con la especialista en relaciones laborales, Ayelén Kalenok.

Ayelén Kalenok recordó que el término, aunque popularizado recientemente, no es nuevo: “Era una serie pero también, como siempre decimos, hay muchos términos que le ponen nombre a fenómenos que están pasando en la vida laboral, este es uno de ellos y hace referencia a el tener más de un trabajo”.

La nueva dinámica de los trabajadores

Si bien históricamente las personas tomaban un turno nocturno además del empleo principal, hoy el concepto se aplica a una realidad completamente distinta: “Hoy la gente, y cada vez más, tiene más de un trabajo que puede ser por proyecto o trabajar en dos trabajos y no necesariamente uno a la noche y uno a la mañana, sino muchas veces en simultáneo”.

Kalenok remarcó que este crecimiento está directamente ligado al trabajo remoto: “Se acrecentó muchísimo desde el boom de la pandemia y el trabajo remoto”. Además, los perfiles que hoy incursionan en el moonlighting se ampliaron: “Lo interesante es lo que se da hace ya alrededor de cinco años, es un aumento sostenido y muy grande, hoy en día ya puede ser casi cualquier tipo de rol, cualquier tipo de posición”.

La visión de las empresas

Tradicionalmente, el segundo empleo surgía por necesidad económica. Sin embargo, indicó que existe un tema que las empresas empiezan a observar con preocupación: “Qué pasa con el conflicto de interés, qué pasa con si se realiza ese trabajo con los equipos propios de la compañía”.

La entrevistada también planteó algo clave desde el punto de vista del trabajador: “Muchas veces su tarea la hacen en un menor tiempo, que les sobra tiempo para tal vez trabajar en otra cosa en simultáneo”. Esto cuestiona el modelo tradicional de jornada fija:“Este modelo de las ocho o nueve horas de trabajo en el cual a veces se premia que se hagan las cosas más lentas”.

Sobre el efecto en el desempeño diario, comentó: “No podemos trabajar todo el tiempo que queremos, si vos trabajas 16 horas esto va a empezar a afectar tu vida y por supuesto el otro trabajo”.