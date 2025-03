Qué es y cómo aprovechar el SIRADIG antes del 31 de marzo

El 31 de marzo es la fecha límite para presentar el SIRADIG, un formulario esencial para las personas que deben actualizar sus deducciones de impuestos.

La contadora Elisabet Piacentini, en diálogo con Canal E explicó que este trámite es crucial tanto para empleados como para jubilados, quienes deben recalcular y cargar sus deducciones en la plataforma ARCA antes del cierre de este plazo. "Es la última oportunidad antes del 31 de marzo para informarle al empleador si olvidamos alguna deducción durante el año", afirmó Piacentini.

En particular, destacó que el sistema permite ingresar hasta 15 deducciones diferentes, muchas de las cuales fueron actualizadas en agosto de 2024, como las deducciones por hijos, cónyuges y padres. Es importante recalcular si algún cambio ha ocurrido, ya que muchas personas podrían no haber cargado correctamente las deducciones después de la actualización de agosto.

¿Cómo se carga el SIRADIG?

Piacentini aclaró que cada empleado o jubilado debe ser el encargado de cargar su información en el SIRADIG, y que el empleador solo podrá tomar los datos si estos están correctamente ingresados. "Cada empleado debe cargar todos los conceptos que le incumben, apretar enviar y luego el empleador hará el recálculo", explicó. De ser necesario, el empleador podría devolver una parte de lo retenido en 2024 en el recibo de sueldo de abril.

En cuanto a las deducciones, aclaró que algunas de las más conocidas incluyen los hijos, cónyuge y padres. Sin embargo, no todos los casos pueden ser deducibles. "Si el hijo, cónyuge o padre tiene ingresos superiores a 3.500.000 pesos en 2024, el sistema no lo tomará", puntualizó Piacentini.

Deducciones por familiares y sus limitaciones

Un tema clave en la carga del SIRADIG es la deducción por familiares dependientes. Según Piacentini, para que un padre o hijo sea considerado dependiente y, por lo tanto, deducible, debe ser económicamente dependiente del contribuyente. "Si cualquier familiar ha ganado más de 3.500.000 en 2024, no entra como deducción", explicó.

A pesar de ello, aclaró que existen casos en los que es posible deducir la totalidad de los ingresos de un padre jubilado si sus ganancias no superan este monto, incluso si recibe alguna pensión o jubilación.

Sin embargo, advirtió que el sistema no es flexible cuando se trata de otros tipos de deducción. Por ejemplo, las deducciones por hijos con discapacidad se aplican durante toda la vida del hijo, independientemente de su edad, mientras que las deducciones por hijos solo son aplicables hasta los 18 años.

Nuevas deducciones para 2024: educación y salud

En cuanto a las deducciones por educación y salud, Piacentini subrayó que los gastos escolares y las cuotas de medicina tienen límites específicos. "Las cuotas de colegio tienen un tope de 1.500.000 pesos por año, por hijo", dijo, y agregó que se pueden cargar los gastos en útiles escolares y clases particulares hasta alcanzar ese monto.

Respecto a la medicina privada, destacó que es posible deducir el 5% de la ganancia neta, lo que permite un margen de ahorro dependiendo de los ingresos del contribuyente. "Lo que es medicina se toma proporcionalmente al sueldo", explicó, recordando que los gastos médicos también incluyen consultas a odontólogos, psicólogos y otros especialistas.

Home office: una deducción sin límite

Piacentini también mencionó que los gastos relacionados con el home office son deducibles sin un límite específico. "Si trabajas desde casa algunos días a la semana, puedes deducir todo lo relacionado con eso: internet, electricidad, escritorio, computadora", indicó. Esta es una de las pocas deducciones que no tiene un tope establecido. Sin embargo, advirtió que la veracidad de estos gastos podría ser cuestionada. "No sabemos si en el futuro van a poner un tope, pero por ahora se toma todo", añadió.

Para finalizar, la entrevistada enfatizó la importancia de cargar todos los datos correctamente antes del 31 de marzo para no perder deducciones valiosas. "Si no lo haces, tu empleador no podrá tomar las deducciones, y perderás la oportunidad de obtener una devolución", dijo. Además, consejó que los contribuyentes revisen cuidadosamente los rubros disponibles y no dejen de cargar ningún gasto deducible para aprovechar al máximo las oportunidades fiscales que ofrece el sistema.