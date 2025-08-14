Qué implica la desregulación que propone la OCDE a trámites en la Ciudad de Buenos Aires

Marcelo Scaglione, especialista en Comercio Exterior, explicó a Canal E que, según cálculos de la OCDE, la simplificación y desregulación de trámites en la Ciudad de Buenos Aires puede ahorrar 5 millones de dólares diarios, lo que equivale a 1.800 millones de dólares anuales. Señaló que este proceso comenzó hace dos años y medio y que ya redujo a la mitad los trámites innecesarios. “Trámites que antes demoraban meses hoy se realizan en 15 minutos”, afirmó, destacando la implementación de la primera ventanilla productiva digital para industrias, comercios y start-ups.

El especialista detalló que este ahorro beneficia tanto al gobierno como a los emprendedores. Explicó que acortar los tiempos permite que los proyectos comiencen a generar ingresos antes, reduciendo costos hundidos y fomentando la actividad económica. Además, resaltó que la Ciudad hizo gratuitos casi 100 trámites antes pagos, priorizando la rapidez sobre la recaudación inmediata.

Impacto en la corrupción y en la competitividad

Scaglione advirtió que los trámites excesivos no solo generan costos y demoras, sino que también alimentan la corrupción. “Cuando hay muchas trabas, aparece quien pide una coima o un pago extra”, explicó, citando estimaciones de la OCDE que calculan el costo de la corrupción en los países latinoamericanos en un 5% del PBI anual. Sostuvo que la simplificación administrativa es clave para eliminar estos incentivos y mejorar la competitividad.

También resaltó que la optimización de procesos permite al sector privado y al público concentrarse en actividades productivas, lo que mejora el clima de negocios y la atracción de inversiones. “Un mayor comercio genera mayor desarrollo y disminuye la pobreza”, afirmó.

Comercio internacional y barreras arancelarias

En relación al comercio global, Scaglione señaló que la OCDE está estudiando el aumento de aranceles en Estados Unidos y su impacto. Explicó que se está transitando “de un mundo basado en reglas y acuerdos multilaterales a uno donde predomina la fuerza hegemónica”. Advirtió que los aranceles, aunque generen ingresos fiscales a corto plazo, encarecen los productos, elevan la inflación y perjudican el comercio internacional.

En este sentido, puso como ejemplo la prórroga de 90 días en la negociación comercial entre Estados Unidos y China, destacando que estas medidas, si bien pueden beneficiar a corto plazo la recaudación, en el mediano plazo son distorsivas y afectan a toda la economía global.