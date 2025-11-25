¿Qué pasa con el dólar? Ernesto Mattos advierte sobre demanda récord y falta de definiciones oficiales

En diálogo con Canal E, Ernesto Mattos, economista especializado en dinámica cambiaria, explicó las razones detrás del salto de los dólares financieros y el nuevo récord de compradores minoristas.

Demanda récord, incertidumbre oficial y presión sobre los dólares paralelos

El economista alertó que el mercado cambiario atraviesa una fase crítica signada por anuncios imprecisos y tensiones crecientes. Según explicó, la volatilidad reciente se vincula directamente a la falta de definiciones claras del equipo económico. “Todavía falta el anuncio porque en un momento el ministro Caputo había comentado que iba a haber algunas modificaciones”, sostuvo, recordando que el Gobierno había anticipado que la devaluación mensual pasaría del 1% al 2%, aunque sin confirmación oficial sobre su implementación.

Mattos señaló que la incertidumbre se amplifica por la información contradictoria en torno al swap con China y los montos disponibles de reservas. "No sabemos si eran 20.000 millones, si eran 4.000 como dijo The New York Times”, afirmó, remarcando que esta indefinición se combina con un fuerte incremento en la demanda minorista: en noviembre, estimó, dos millones de personas habrían comprado dólares, el número más alto desde 2015.

El economista también advirtió que la combinación entre turismo, pagos con tarjeta y transferencias al exterior está presionando aún más sobre el mercado. En ese sentido, recordó que en meses anteriores las transferencias al exterior rondaban los USD 800 millones mensuales, cifra que podría aumentar.

Bonos, riesgo país y una economía “demasiado volátil”

Respecto al ascenso del contado con liquidación y del riesgo país, Mattos subrayó que es necesario mirar el panorama completo. “Viene como una suerte de oferta que no termina de equilibrarse y genera esta incertidumbre”, indicó, advirtiendo que los bonos muestran días alternados de fuertes caídas y subas moderadas.

El economista consideró que se está consolidando un valor de dólar cercano a los $1.500, lo que representa una devaluación acumulada significativa desde las bandas de abril, que estaban en torno a $1.170. Además, destacó que el mercado de capitales argentino es pequeño y altamente volátil: “El mercado de capitales es chico y demasiado volátil”, explicó, indicando que su estructura dominada por banca, energéticas y agro no permite amortiguar golpes externos.

Mattos también mencionó la fragilidad de las reservas y la inquietud persistente sobre el primer repo: “No sabemos qué pasó con el empeño del oro y cómo van a recuperar eso”, advirtió, subrayando que esta indefinición afecta la credibilidad.

De cara a los próximos meses, aportó un dato alentador: la cosecha de trigo llegaría con niveles récord, lo que podría aportar alrededor de USD 2.500 millones en tres meses y dar algo de alivio financiero al Gobierno. Aun así, enfatizó que el dilema principal sigue siendo social: salarios, informalidad y consumo deteriorado. “Hoy por hoy, el gobierno vive una urgencia de liquidez”, resumió.

