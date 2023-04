Qué se debaten los industriales respecto de la economía argentina

La economía argentina se ve afectada por múltiples factores como la inflación, los controles de precios, las altas cargas impositivas y hasta las expectativas sobre las elecciones 2023 pueden alterar el escenario del país. Por este motivo el interrogante es ¿Cómo puede hacer un empresario en este contexto para poder crecer?

Para responder esta y otras preguntas, dialogamos con el CEO de Cumbre de la Industria, Martín Cipres quien anticipó que, "los industriales no están teniendo una perspectiva a futuro favorable". Además, "Los industriales están teniendo un debate que por ahora es incipiente que es si se abre la economía o cerramos la economía".

Apertura o protección del mercado local

El entrevistado explicó que en charlas con empresarios la conclusiones fueron: "que sector competitivo se puede abrir de la economía y que sector no está tan competitivo y se puede cerrar la economía", dijo. Luego añadió que un sector de este tipo puede ser el calzado, porque hay que tener en cuenta la preponderancia de China y "otro sector puede ser los alimentos, muchas de estas empresas son PyMEs de 30 empleados que si se abre la economía no hay forma de contenerlo".

En tanto, respecto a los rubros donde se podría dar una apertura del mercado local para competir con el mundo, Cipres dio como ejemplo el sector automotriz. "Ahí si hay que pensar en la apertura y como acompañar desde el Estado y con los proveedores para generar esta sinergia, de un sector que es fuerte pero en conjunto con Brasil". "Hay que repensar el Mercosur".

"El tema es invertir, cómo invertir y eso no está claro porque hay mucha incertidumbre". El problema para los industriales y de los parques industriales "es de acá para adelante, es porque no sabemos cuanto va a salir la inversión total". "El segundo punto de un parque industrial es que en tramites estatales lleva 10 años y construir una planta desde 0 lleva por lo menos 2 a 3 años". Es decir "que sin duda todo lleva a pensar en largo plazo y eso no está".

El problema de la inflación para los industriales

El entrevistado explicó que uno de los problemas que hay es que con la llegada de Sergio Massa se empezó a pensar en otro dólar y otro costo. Específicamente, "el problema de la inflación es que con la reposición tenés que pensar un costo más alto". No obstante "con el tema del pase del dólar oficial al blue que fue el año pasado, cuando tenés que comprar insumos, muchos usan el dólar blue como referencia y eso llegó a los precios", indicó.

Además, Martín Cipres informó: "El tema de la competitividad de las empresas porque al no tener valores de referencia te genera un defasaje". "La PyME la que mejor se adapta al tema de los precios". "En cambio a las internacionales les cuesta un poco más".