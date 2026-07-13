Ramiro Tosi advirtió que “el dólar se está fortaleciendo contra las principales monedas”

El economista y ex subsecretario de Financiamiento, Ramiro Tosi, evaluó en Canal E el escenario financiero tras el pago de más de USD 4.000 millones de Bonares y Globales, el impacto del contexto internacional, las expectativas de inflación y los desafíos del Gobierno para consolidar la baja del riesgo país y reactivar el crédito.

Ramiro Tosi explicó que el principal condicionante de la jornada no pasa por factores locales, sino por la tensión geopolítica. "Lo que estamos viendo en el arranque de esta semana es un contexto internacional que volvió a complicarse justamente mientras nosotros estábamos celebrando el feriado largo por, de nuevo, el inicio de hostilidades en el Estrecho Ormuz entre Irán y Estados Unidos", afirmó.

El mercado impediría una nueva baja del riesgo país

Según detalló, ese escenario afecta directamente a los mercados: "La tasa de diez años está ahora en el 4,60% anual, el dólar se está fortaleciendo contra las principales monedas", por lo que advirtió que, "no es el mejor día para que el riesgo país perfore los 400 puntos básicos".

No obstante, Tosi destacó que la reacción de los activos argentinos fue moderada: "Habrá que esperar que este nuevo frente de volatilidad internacional se vaya disipando para que efectivamente tengamos la oportunidad de ver el riesgo país por debajo de los 400 puntos".

Se observa una leve caída en la cotización del dólar

En cuanto al mercado cambiario, señaló que el ingreso de divisas producto del pago de los bonos ayuda a mantener la calma. "En los dólares financieros lo que estás viendo son pequeñas caídas", explicó, aunque aclaró que la mayor presión se observa sobre los activos de renta fija y variable por la incertidumbre internacional.

Respecto de la inflación, el entrevistado consideró que el dato de junio debería consolidar la desaceleración de los precios y recordó que el último REM fue confeccionado antes de conocerse la inflación de la Ciudad de Buenos Aires, por lo cual, destacó que, "si vos mirás el sendero de julio para adelante, ahí ya todos están pronosticando un dato menor al 2%, entre el 1,6 y el 1,8".

Además, remarcó que, "lo más importante también es que bajó la previsión de inflación para todo el año", ya que "el mercado está apostando, de alguna manera, a un menor ritmo de suba de la inflación".