Ramiro Tosi: “Es posible aumentar las jubilaciones sin dinamitar el programa económico”

En diálogo con Canal E, Ramiro Tosi, economista y exfuncionario nacional, sostuvo que “el sistema previsional necesita una reforma estructural, pero hoy es posible aumentar jubilaciones sin dinamitar el programa económico”.

Reformar sin ajustar brutalmente: el gasto previsional sí puede crecer

El debate sobre la sostenibilidad del sistema jubilatorio volvió a escena tras la discusión por los aumentos mínimos y bonos. Al respecto, Tosi sostuvo que “el gasto previsional no sólo es relevante como parte del presupuesto, sino que puede impulsar la demanda agregada”.

“Los jubilados gastan ese dinero en la economía, no lo ahorran, y parte de esos pesos vuelven al Estado vía impuestos”, explicó. Por eso, el costo fiscal del aumento no es completamente pérdida, sino que podría amortiguarse por una mayor actividad económica.

En ese sentido, Tosi aclaró que “no se trata de regalar plata, sino de redistribuir con lógica”, y señaló que “el Congreso debería ser el ámbito natural para definir esto, pero hace dos años que el Ejecutivo no envía el presupuesto y decide con discrecionalidad”.

Respecto a las fuentes de financiamiento, aseguró que hay espacio para maniobrar. “Se podría usar parte del gasto tributario —que hoy representa casi dos puntos del PBI— y revisar exenciones como las de Tierra del Fuego”, indicó. Además, destacó que “también se podría avanzar en eliminar privilegios impositivos de sectores concentrados como los directores de empresas”.

Tierra del Fuego, el impuesto país y la necesidad de una discusión real

Al hablar sobre la exención impositiva al régimen de Tierra del Fuego, Tosi fue claro: “Es un régimen creado hace décadas con premisas que hoy ya no se cumplen. Se ha vuelto oneroso para el Estado y para el consumidor final”. A su juicio, no se trata de eliminarlo sin más, sino de “repensar su diseño con datos, no con discursos políticos”.

En la misma línea, cuestionó la eliminación de impuestos como el dólar tarjeta y el impuesto PAIS: “Ese tipo de tributos buscaban desalentar el consumo de dólares, pero además recaudaban bien. Se podrían haber mantenido con fines redistributivos”.

Consultado sobre si sería viable cubrir el gasto de un aumento jubilatorio con estos ajustes, Tosi respondió sin rodeos: “Sí, se puede financiar con un rediseño del gasto y de la estructura tributaria”, y agregó: “Incluso parte del gasto se recupera vía mayor consumo, no es que se tira plata a la calle”.

Para él, el gran problema sigue siendo la falta de una reforma previsional seria: “El envejecimiento poblacional y la informalidad laboral obligan a rediscutir cómo vamos a financiar el sistema”, dijo, y añadió que “ningún gobierno, incluido el actual, se ha sentado en serio a tratarlo”.

“Algo hay que hacer ya con este sector, porque es uno de los que más ha sufrido el ajuste desde fines de 2023”, cerró Tosi.