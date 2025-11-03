El ex subsecretario de Financiamiento, Ramiro Tosi, analizó para Canal E la evolución de las tasas, la estabilidad cambiaria y las expectativas del mercado de cara a la próxima licitación del Tesoro Nacional.

“Ya la semana pasada, incluso antes que se liquidara la última licitación, que recordemos que vencían 12,1 billones de pesos y el mercado solamente ofertó un poquito menos de 8 billones, se guardó directamente los 4 billones”, señaló Ramiro Tosi. Según detalló, “eso ya empezó a presionar justamente en las tasas de corto plazo, la caución ya empezó a operar por debajo del 30%, cuando la misma semana había tocado picos del 60%”.

Se estima una baja gradual de las tasas de plazo fijo

Asimismo, advirtió que, “esta baja se va a ir trasladando a todo lo que es billeteras virtuales, que fueron ajustando las tasas de remuneración”, y anticipó que también podría verse “alguna baja gradual de la tasa de plazo fijo, probablemente entre 2 o 5 puntos porcentuales”. Sin embargo, aclaró que, “va a tardar en llegar a la tasa de los créditos personales y a los créditos para las empresas, que es lo que necesita el Gobierno para que la economía se vuelva a reiniciar”.

En cuanto al contexto de la licitación, Tosi explicó: “El Tesoro Nacional estuvo en promedio entre un mínimo de 80 días y un máximo de 120 días, y eso obviamente es demasiado corto”. En ese sentido, destacó que, “probablemente lo que veamos en las próximas licitaciones es el Tesoro tratando de estirar la curva, y ahora la pelea no va a ser tanto por la tasa, sino por el plazo”.

¿Vuelven los bonos ajustables por inflación?

A su vez, remarcó que, “si el sector privado no se convence de que esta es una estabilidad más duradera, no tiene sentido posicionarse en una tasa más alta, pero de mayor plazo”. Además, anticipó que, “no habría que descartar dentro del menú, ahora que la tasa de interés se empiece a estabilizar, que vuelva a ofrecer títulos ajustables por inflación”.

Respecto del dólar, el economista indicó que, “el mes de noviembre no parece ser el mes para que el Gobierno empiece a acumular reservas”, dado que “las liquidaciones fueron muy bajas, 1.115 millones, porque se había adelantado el grueso en septiembre con los 6.900 millones”.

En este contexto, consideró que, “la gran ventana, que es la que no tiene que dejar pasar el Gobierno, va a ser en marzo y abril, cuando entre la cosecha gruesa de soja”. Allí, dijo, “el Banco Central tendría que hacer un esfuerzo grande” para fortalecer las reservas.