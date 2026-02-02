Ramiro Tosi realizó un balance económico del primer mes del 2026: “En términos financieros, fue un buen enero”

El economista y ex subsecretario de Financiamiento, Ramiro Tosi, dialogó con Canal E y calificó a enero como un mes positivo para las finanzas argentinas, marcado por estabilidad cambiaria, una fuerte oferta de dólares y un contexto internacional volátil que seguirá condicionando los mercados en el corto plazo.

“En términos financieros, fue un buen enero”, afirmó Ramiro Tosi, al señalar que el mes cerró con una leve baja del tipo de cambio mayorista. “Cerró el mes con una ligera baja, de hecho, del tipo de cambio mayorista, cerca de los $1.460”, precisó.

Cómo le fue al sector agroexportador durante enero

Uno de los datos destacados fue la liquidación del sector agroexportador. “Hoy se conoció el dato de la liquidación de los agroexportadores, que te dio cerca de 1.800 millones”, explicó, y aclaró que si bien representó “una suba respecto al mes previo, de un 82%”, en la comparación interanual “te da una caída del 2% las liquidaciones”.

Según Tosi, la tranquilidad financiera no estuvo explicada solo por el agro. “Buena parte de la tranquilidad financiera estuvo ayudada no tanto por la liquidación de los agroexportadores, sino por la liquidación de los endeudamientos financieros que tomaron las compañías argentinas y las provincias”, indicó, y remarcó que esa oferta de dólares continuará en febrero.

Tensión en las tasas de interés

Otro punto central fue la dinámica de las tasas de interés. En este contexto, advirtió que la licitación del Tesoro volvió a presionar la liquidez. “Esos 2 billones de pesos que la semana pasada el Tesoro se llevó del mercado vuelve otra vez a tensionar las tasas de corto plazo”, señaló, lo que llevó a que “la caución opere cerca del 30%”.

En ese contexto, reapareció el atractivo del carry trade. “Es un negocio, como siempre, riesgoso”, explicó el entrevistado. Sobre la misma línea, detalló: “Una inversión a 30 días rindió cerca del 3% mensual en pesos y el dólar no solamente no subió, sino que incluso bajó casi un 1%”. En dólares, eso implicó “una tasa por arriba del 30 y pico por ciento”.

Sin embargo, advirtió sobre los riesgos: “Cuando se revierte la suba del dólar no es de 1 o 2%, sino que a veces pegás saltos más altos y te puede borrar otra de esas ganancias”. Además, alertó sobre el impacto en la actividad: “Este carry trade puede ser lesivo para un repunte de la actividad económica”.