Ramos Padilla rechazó que Santilli encabece la lista de diputados: afirman que fue “un verdadero cimbronazo para la Casa Rosada”

El periodista, Alejandro Gomel, habló con Canal E y analizó el revés judicial que enfrentó el Gobierno por la imposibilidad de que Diego Santilli encabece la lista de diputados del oficialismo en la provincia de Buenos Aires.

Alejandro Gomel describió el impacto que generó la decisión del juez Ramos Padilla: “Un verdadero cimbronazo para la Casa Rosada esta decisión de Ramos Padilla de no permitir que Diego Santilli encabece la lista de diputados en la provincia de Buenos Aires. Javier Milei llegó a Casa Rosada analizando cómo va a seguir y cómo replantear la campaña electoral”.

El oficialismo buscará apelar la decisión del juez Ramos Padilla

Según desarrolló, la primera reacción oficial fue inmediata: “La primera reacción casi instintiva de los voceros oficiales fue decir, vamos a apelar esta medida, vamos a ir a la Cámara, vamos a tratar de revertir lo expuesto por el juez Ramos Padilla para que, efectivamente, Diego Santilli sea la cabeza de lista”.

Gomel también explicó que el Gobierno enfrenta otro desafío logístico y económico como es la posible reimpresión de las boletas. “A esta hora es la reunión en que todos los partidos políticos están convocados por la Cámara Electoral y se va a decidir. La verdad, en Casa Rosada no hay muchas esperanzas en cuanto a que la justicia le permita la reimpresión de boletas por varios motivos, porque sienta un precedente”, planteó.

Y agregó: “Recordemos que es la primera vez que se vota con boleta única y no hay antecedentes sobre esto y esto puede crear un precedente por el costo que tienen y por quién es el juez, que es Ramos Padilla, no muy amigo del Gobierno”.

Cuánto cuesta la reimpresión de las boletas

El periodista detalló los cálculos oficiales sobre los costos de reimprimir las boletas: “Lo que está haciendo a esta hora el ministerio del Interior es dar el dato exacto de cuánto es el costo de la reimpresión de boletas, algunas fuentes decían que no es el total de las boletas porque no se llegaron a imprimir el 100% y que el costo sería un poco menor a ese, hablaban de 7.500 millones de pesos”.

En este sentido, comentó que La Libertad Avanza no puede asumir ese gasto: “Lo que sale la reimpresión de boletas no lo puede afrontar la Libertad Avanza hasta por la cuestión legal, porque hay un tope de los costos de cada partido en la campaña electoral y esto hace que se pase muchísimo ese tope y que por eso no le corresponde a la Libertad Avanza”.